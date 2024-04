Od sove do šljuke: Koji ste vi tip spavača?

Većina ljudi dobro zna jesu li jutarnja ili večernja osoba, sudeći po tome vole li rano ustati ili spavati duže i ostati budni kasnije. No, pitate se, što ako ste stalno umorni? Novo istraživanje iz Rusije i Belgije moglo bi dati odgovor. Prema radu Arcadyja Putilova, specijalistu za biomedicinske sustave i medicinu spavanja, ljudi obično imaju jedan od četiri preferirana 24-satna obrasca spavanja i budnosti, koji se također nazivaju kronotipom. To su noćna sova, jutarnja ševa, poslijepodnevnik i drijemač, piše Business Insider.

Također postoje neki dokazi da postoje još dvije vrste koje se zovu šumske šljuke i čiope, tako da vjerojatno postoji puno više varijacija u našim obrascima spavanja i budnosti nego što mislimo.

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Personality and Individual Differences, Putilov i njegov tim ispitali su 1305 ljudi kako bi procijenili njihovo jutro ili večer, i otkrili da ljestvica od ševa do sova ne uključuje ljude koje zovu " poslijepodnevnici", koji su pospani i ujutro i navečer, i "drijemače", koji su budni ujutro i navečer, ali pospani popodne. "Štoviše, takvi alati za jednodimenzionalnu procjenu preferencije jutra i večeri ne uzimaju u obzir one koji su pospani cijeli dan i koji su budni cijeli dan ('šljuke' i 'čiope)", rekao je Putilov. Evo kako otkriti koji ste kronotip:

Jutarnja ševa: Najbudniji ste od 9 do 11 sati. Postupno postajete pospani tijekom dana, a navečer ste umorniji od svih ostalih kronotipova.

Poslijepodnevnici: Pospani ste i ujutro i navečer, ali ste budni između 11 i 17 sati.

Drijemač: Započnete dan potpuno budni i spremni i tako ostanete do oko 11 sati. Postajete pospani u ranim poslijepodnevnim satima do oko 15 sati, a zatim imate drugi nalet energije popodne do oko 22 sata.

Noćna sova: Uvijek ste umorni na početku dana i ne budite se do oko 10 sati ujutro, ali ste prilično budni tijekom dana i možda čak otkrijete da radite više kako dan odmiče. Ne zaspite do kasno.

Čiope: Budni ste od trenutka kad se probudite do trenutka kad zaspite.

Šljuke: Stalno ste pospani.

