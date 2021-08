Od pauziranja u govoru do neobičnog govora tijela: Kako znati da vas netko laže...

Ljudi koji često lažu obično imaju manji osjećaj krivnje od drugih, pa im govor tijela ne odaje nužno laž, kaže stručnjakinja za govor tijela Judi James i dodaje da se isto tako može dogoditi da netko govori istinu, ali je iz nekog razloga nervozan ili pod pritiskom, pa izgleda kao da laže.

- Govor tijela zato nikako nije konačni dokaz da netko laže, ali vas može uputiti u pravom smjeru - kaže James i objašnjava da su ovo najčešći znakovi da netko laže:

Pauza u govoru

Za oblikovati laž u glavi treba nešto više vremena nego za izgovoriti istinu, pa pauza u govoru može značiti da netko laže. Pauza se može očitovati i kao ponavljanje pitanja, promjena položaja tijela, iznenađeno podizanje obrva ili širenje očiju.

Izbjegavanje

Tijekom laganja najteže je kontrolirati ruke, noge i oči. Skloni smo vjerovati kako oči uvijek otkrivaju istinu, pa neki laž skrivaju tako što rukom djelomično prekrivaju lice, tamnim naočalama ili jednostavno žmirkanjem.

Ipak, oni koji su navikli lagati, mogu vas gledati direktno u oči u namjeri da izgleda iskrenije, no to može samo po sebi izgledati neprirodno i često će kratko pogledati prema dolje ili u suprotnom smjeru od vas. Oči je skoro nemoguće kontrolirati dok lažemo i one su jedan znak laganja koji se ne može sakriti.

Pretjerana gestikulacija

Dok lažu, neki će previše govoriti ili pretjerano gestikulirati. Mahanje rukama služi da vas omete od traženja tragova na njihovom licu, a uobičajene kretnje su širenje ruku u smislu 'nemam što skrivati', kao i pokazivanje otvorenih dlanova uz slijeganje ramenima.

Pokeraško držanje

Još jedan znak laganja može biti i pokeraško držanje, a to je kada se lažljivac uopće ne pomiče da se ne bi odao. Neki mogu čak i sjediti na svojim rukama ili držati noge fiksirane uz noge stolice ili stola kako bi izbjegli nesvjesne kretnje koje ih odaju.

'Nemirne' noge

Lažljivca često odaju baš noge. Zbog neugode i stresa pri izgovaranju laži, noge često mogu postati nemirne, pa će lažljivci tapkati stopalom ili se nestrpljivo premještati s noge na nogu, signalizirajući da jedva čekaju da ispitivanje završi.

- Jednom sam čak vidjela da su noge same krenule prema izlazu dok je lažljivac još sjedio na stolici! - rekla je James za The Sun.

Dodirivanje i "popravljanje" sebe

Pritisak laganja može uzrokovati kretnje poput dodirivanja ili izravnavanja odjeće, igranja s kosom ili dodirivanja lica. Dodirivanje ili češanje nosa je jedan od najpoznatijih znakova laganja i govori se da je to zbog "Pinokio efekta", kada se nos malo poveća zbog većeg dotoka krvi u glavu kada netko laže. To nije vidljivo golom oku, ali zbog toga nos može svrbjeti pa dolazi do češanja.

Iskrivljeni osmijeh

Kada smo iskreni, ekspresije lica obično su simetrične, dok laganje može uzrokovati asimetričnu reakciju. Može se dogoditi da se netko pokušava nasmijati dok laže, ali zbog pritiska i krivnje, jedna strana usta neće reagirati kao druga i tada dolazi do iskrivljenog osmijeha.

Nepovezani govor tijela

Ako vam netko nešto govori, a njihov govor tijela ne odgovara izrečenom, pozornije pratite ima li vam smisla ono što govori...

- Kada su riječi i govor tijela različiti, sjetite se da je uvijek lakše slagati riječima, nego tijelom, koje se često nesvjesno pokreće tijekom laganja - zaključuje James.

