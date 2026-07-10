Matcha je postala zamjena za kavu, beauty sastojak i statusni simbol novih generacija

Dvojica sjede u zadimljenom restoranu pod fluorescentnom rasvjetom, nalijevaju se crnom kavom, i puše cigaretu za cigaretom. Brad Pitt kao Tyler Durden puši gotovo non-stop, dok Edward Norton kao Narrator izgleda kao čovjek koji je živ samo zahvaljujući kofeinu i živčanom slomu. Godina je 1999. i upravo je izašao film "Klub boraca". Nitko tada nije ni trepnuo na mračni, nihilistički vibe koji je prenio redatelj David Fincher. Bilo je sasvim normalno gledati likove koji puše, piju kavu i vode svoje filozofsko-anarhističke razgovore o konzumerizmu, poslu i identitetu.

Fast forward 27 godina poslije – gotovo cijeli planet nema više gdje popiti crnu kavu i zapaliti cigaretu. Jer – stigla je matcha latte i njezina ekipa... Matcha više nije samo piće koje se pažljivo muti bambusovom metlicom u tihim japanskim čajnim kućama ni estetski dodatak Instagram fotografijama iz trendovskih kafića u Kopenhagenu, Londonu ili Los Angelesu. Danas je matcha globalni biznis vrijedan milijarde dolara, statusni simbol wellness-kulture, beauty sastojak, zamjena za kavu, marketinški san i – možda najvažnije – jedan od rijetkih prehrambenih trendova koji je iz hipsterske faze uspio prijeći u ozbiljnu ekonomsku kategoriju. Jer prema najnovijoj analizi platforme Matcha Times, globalno tržište matche u 2024. godini dosegnulo je vrijednost od oko 2,5 milijarde dolara, odnosno približno 390 milijardi jena, a procjene govore da bi do 2028. moglo narasti na između 3,5 i 4 milijarde dolara. Drugim riječima, ono što je nekada bilo rezervirano za japanske ceremonije čaja danas ulazi u proteinske shakeove, luksuznu kozmetiku, energetske napitke, sladolede, skincare rutine i uredske jutarnje rituale ljudi koji su prije deset godina pili isključivo dupli espresso. Ali što je zapravo matcha? I zašto je odjednom svi piju?

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Matcha je fini prah intenzivno zelene boje koji nastaje mljevenjem posebno uzgojenih listova zelenog čaja. Za razliku od običnog zelenog čaja, listovi matche uzgajaju se u sjeni, tradicionalno pod bambusovim prostirkama, nekoliko tjedana prije berbe. Upravo taj detalj potpuno mijenja kemijski sastav biljke. Budući da biljka dobiva manje direktne sunčeve svjetlosti, razvija više klorofila kako bi apsorbirala što više svjetla. Rezultat? Prepoznatljiva jarka zelena boja i onaj specifičan, pomalo zemljani okus koji ljudi ili obožavaju ili ga nikada ne uspiju zavoljeti. Matcha se dobiva od iste biljke kao i svi ostali čajevi – Camellia sinensis – ali zbog načina uzgoja pripada u potpuno zasebnu kategoriju. Dok se kod klasičnog zelenog čaja listovi namaču u vodi pa ih se zatim baca, kod matche se zapravo konzumira cijeli samljeveni list. Upravo zato mnogi stručnjaci tvrde da matcha sadrži više hranjivih sastojaka i antioksidansa nego obični zeleni čaj.

Tako dolazimo do razloga zbog kojeg je matcha praktički postala službeno piće digitalne wellness ere – a to je kofein. Jer matcha sadrži kofein, i to više nego klasični zeleni čaj. U prosjeku sadrži između 19 i 44 miligrama kofeina po gramu, a standardna porcija obično se sastoji od oko dva grama praha. Drugim riječima, jedna šalica matche može sadržavati između 38 i 88 miligrama kofeina. To je više nego što mnogi očekuju od čaja, ali i dalje manje od prosječne šalice kave. I upravo je u tome njezin šarm. Ljudi koji su umorni od nervoze, drhtavice i naglog energetskog pada nakon treće kave sve češće prelaze na matchu jer daje drukčiju vrstu energije – blažu, sporiju i dugotrajniju. Razlog za to je aminokiselina L-teanin, koja se prirodno nalazi u matchi, a povezuje se s boljom koncentracijom i osjećajem smirenije budnosti. Ukratko, matcha je postala omiljeni napitak generacije koja želi biti produktivna, fokusirana i zdravija, ali bez osjećaja da joj kofein udara ravno u živčani sustav.

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Naravno, internet je otišao korak dalje pa su se vrlo brzo pojavile tvrdnje da matcha "mijenja život", "čisti organizam", "poboljšava funkcije mozga", "usporava starenje" i gotovo rješava egzistencijalnu krizu. Stvarnost je ipak nešto manje senzacionalna, ali i dalje zanimljiva. Matcha je prepuna antioksidansa, posebno katehina, za koje istraživanja pokazuju da mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka i kolesterola. Sadrži i vitamin C koji podržava normalno funkcioniranje imunosnog sustava. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ne treba zaletjeti u wellness mitologiju interneta. Harvard Medical School navodi da još nema dovoljno čvrstih dokaza da matcha poboljšava kognitivne funkcije ili zdravlje srca u onolikoj mjeri u kojoj to tvrde društvene mreže. Kao i sa svim napicima koji sadrže kofein, ključ je u umjerenosti jer pretjerivanje može dovesti do anksioznosti, nesanice ili osjećaja nervoze.

No možda je najzanimljivije od svega to što ljudi danas ne piju matchu samo zbog zdravlja. Piju je zbog rituala. Zbog estetike koja se savršeno uklopila u trenutak u kojem živimo – u eri sporijih jutara, skincare rutina od deset koraka i potrebe da barem na nekoliko minuta imamo osjećaj da brinemo o sebi malo bolje nego jučer. A kakvog je zapravo okusa? Najčešće se opisuje kao travnat, zemljan i pomalo "zelen", slično drugim vrstama zelenog čaja, ali s puno intenzivnijim karakterom. U Japanu čak postoji posebna riječ za taj okus – umami. To je takozvani "peti okus", uz slatko, slano, kiselo i gorko, a opisuje se kao dubok, ugodan i pomalo bogat okus koji ostaje na nepcu. Naravno, sve ovisi i o tome kako se matcha priprema. Tradicionalna verzija s vodom mnogo je intenzivnija, dok je moderni matcha latte postao igralište za TikTok generaciju, specialty kafiće i influencerice koje žele da im jutarnji napitak izgleda kao moodboard s Pinteresta. I upravo tu počinje potpuna ludnica kad je riječ o kombinacijama.

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Najviralnija je definitivno strawberry matcha latte – slojeviti napitak u kojem se na dnu nalazi pire od jagode, u sredini led i mlijeko, a gore intenzivno zelena matcha. Vizualno izgleda gotovo nestvarno dobro: pastelno roza i zelena kombinacija doslovno je stvorena za Instagram story. Piju je uglavnom mlađe cure, generacija Z, TikTok influencerice i svi koji žele da njihova jutarnja kava izgleda kao scena iz lifestyle magazina. Tu je i blueberry matcha, često s kokosovim mlijekom, koji izgleda još "više Pinterest". Pa onda mango matcha latte, koji je ogroman hit u Aziji i na Baliju, posebno u beach clubovima i wellness kafićima gdje sve mora izgledati tropski i fotogenično. Kombinacija slatkog manga i zemljane matche postala je praktički standard među digitalnim nomadima i wellness ekipom.

Naravno, internet nije stao na voću. Tu je i salted caramel matcha latte, posebno popularan u Americi. Ideja je vrlo jednostavna: matcha za "wellness", karamel za "comfort". Generacija Z obožava upravo takve kontraste – nešto što izgleda zdravo, ali ipak ima okus malog deserta. Zato su popularne i kombinacije kao što su "vanilla cream matcha", "pistachio matcha" ili "coconut cloud matcha" s hladnom pjenom od kokosa na vrhu. Ako ste mislili da je tu kraj – varate se! Postoji i banana bread matcha, u kojem se u mlijeko dodaje sirup s okusom banana-kruha. Tu je lavender matcha s lavandom i medom. U Los Angelesu i Seulu popularna je i cherry blossom matcha s okusom trešnjinog cvijeta, dok je u Koreji ogroman hit matcha latte s maslinovim uljem i morskom soli. Posebna kategorija su deserti od matche. Matcha tiramisu, matcha cookies, matcha cheesecake, matcha mochi pancakes, pa čak i matcha ramen u nekim eksperimentalnim restoranima u Japanu. Postoji i matcha affogato – kuglica sladoleda prelivena toplom matchom umjesto espressom. Jer očito više ništa nije sveto.

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I cijela ta priča nije slučajna. Matcha je postala simbol jedne potpuno nove kulture ispijanja napitaka. Ne predstavlja samo piće nego identitet. Matcha danas signalizira određeni lifestyle: wellness, skincare, pilates, journaling, "soft life", jutarnje rutine, clean girl estetiku i laganu opsesiju time da sve izgleda lijepo čak i kad osoba zapravo kasni na posao. Zanimljivo je i tko najviše pije matchu. Prema trendovima koje prate kafići i društvene mreže, najveći konzumenti su mlađe žene između 18 i 35 godina, posebno generacija Z i mlađi milenijalci. Matcha je posebno popularna među influencericama, kreativcima, freelance ekipom, wellness zajednicom i ljudima koji žele alternativu kavi, ali i dalje žele "taj osjećaj rituala". Matcha se danas naručuje nakon pilatesa, nosi na coworking sastanke, fotografira uz MacBook i pije dok netko uređuje reelse za skincare brend. I možda je baš to razlog njezine ogromne popularnosti. Matcha nije samo okus. Ona je estetika koja je praktički stvorena za eru društvenih mreža. I fotografira se više nego gotovo ijedan drugi napitak na svijetu. A iza te fotogenične zelene boje krije se industrija koja se posljednjih godina dramatično transformirala.

Japanski izvoz matche dosegnuo je rekordnih 29,2 milijarde jena još 2023. godine, a cilj japanske vlade od 31,2 milijarde jena izvoza već je praktički nadohvat ruke. Analitičari sada procjenjuju da bi vrijednost izvoza do 2035. mogla dosegnuti gotovo 40 milijardi jena. Još je zanimljivije što danas oko 80 posto vrijednosti japanskog izvoza zelenog čaja čini upravo čaj u prahu, prvenstveno matcha, što pokazuje koliko se tržište promijenilo. Nekada se izvozio klasični listić čaja, danas se izvozi fini zeleni prah koji završava u latteima od šest dolara u Brooklynu, a može ga se piti za 250 denara u Skoplju ili za 50 tisuća rupija na Baliju.

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I dok mnogi još uvijek misle da je riječ o prolaznom wellness trendu, brojke pokazuju sasvim suprotno. Matcha raste po stopi od šest do osam posto godišnje, a iza toga ne stoji samo estetika društvenih mreža nego nekoliko vrlo konkretnih razloga. Nakon pandemije, tržište je eksplodiralo zahvaljujući wellness kulturi i opsesiji "funkcionalnom hranom". Matcha se savršeno uklopila u novu eru ljudi koji žele više energije, manje nervoze, bolji fokus i "čišći" oblik stimulacije od kave. Za razliku od klasične kave, matcha sadrži L-teanin koji ublažava nagli kofeinski udar i daje postepeniji osjećaj energije. Upravo zato mnogi danas govore o matchi kao o "nježnijoj sestri espressa". Naravno, nije nevažno ni to što izgleda savršeno na fotografijama. Intenzivna zelena boja postala je marketinško zlato Instagrama i TikToka, a istraživanja pokazuju da upravo boja proizvoda igra ključnu ulogu u prepoznatljivosti brenda. Matcha green postala je svojevrsni vizualni identitet wellness generacije – odmah asocira na zdravlje, balans, mindful lifestyle i onu verziju života u kojoj osoba ustaje u šest ujutro, meditira deset minuta i zna razliku između ceremonial i culinary grade matche.

No ono što je posebno fascinantno jest koliko se tržište razlikuje od regije do regije. U Japanu tradicionalna ceremonijalna priprema polako gubi na važnosti, dok raste popularnost praktičnih proizvoda poput gotovih matcha napitaka i proteinskih dodataka. Matcha ondje više nije ritual nego svakodnevni sastojak. U Sjevernoj Americi priča je potpuno drukčija. Ondje tržištem dominiraju kafići, a čak 80 posto potrošnje dolazi upravo iz cafe segmenta. Starbucks je još 2006. godine uveo matcha latte u stalnu ponudu i time praktički otvorio vrata cijelom novom tržištu. Danas veliki lanci i specialty kafići godišnje troše oko tisuću tona matche, a matcha latte gotovo je jednako standardna narudžba kao cappuccino. Europa je, očekivano, otišla u drugom smjeru. Ondje se traži premium iskustvo, organski uzgoj i autentičnost. Europski kupci spremni su platiti i više od 10 tisuća yena po kilogramu za ceremonial grade matchu s jasno označenim podrijetlom. Posebno su popularni proizvodi s organskim certifikatima, a čak 77 posto izvoza u Europu čine upravo organic proizvodi. Matcha se tamo ne kupuje samo kao napitak nego kao lifestyle artefakt.

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U međuvremenu, Azija i Bliski istok postaju novo veliko tržište. Hladni ready-to-drink napici, matcha deserti i funkcionalni beauty proizvodi ondje rastu dvoznamenkastim stopama, a proizvođači sve više eksperimentiraju s proizvodima koji kombiniraju matchu i skincare. Korejsko tržište posebno je zainteresirano za anti-age efekte antioksidansa poput EGCG-a, dok se na Bliskom istoku matcha pokazala idealnom zbog jednostavnog halal certificiranja. Ipak, iza cijelog zelenog hypea krije se i ozbiljan problem. Potražnja raste brže od proizvodnje. Japanska proizvodnja tenche, sirovine od koje nastaje matcha, povećava se iz godine u godinu, no farmera je sve manje, klimatske promjene postaju ozbiljan faktor, a industrija se suočava s mogućim nestašicama kvalitetne matche. Analitičari upozoravaju da bi upravo to moglo otvoriti prostor za jeftine zamjene i proizvode upitne kvalitete koji bi mogli narušiti povjerenje potrošača.

Možda je upravo zato priča o matchi mnogo više od priče o trendovskom napitku. Ona zapravo govori o tome kako danas funkcionira globalna kultura hrane. Više nije dovoljno da nešto bude ukusno, nego mora imati priču, estetiku, funkcionalnost, zdravstveni benefit, održivi narativ i potencijal da dobro izgleda na društvenim mrežama. Matcha je savršeno pogodila sve te točke istodobno. Ali pojavio se jedan opasni konkurent – ube latte! To je napitak intenzivno ljubičaste boje koji je već osvojio Aziju, Australiju i SAD, a sada polako preuzima i Europu. Ube je zapravo ljubičasti slatki krumpir porijeklom iz jugoistočne Azije i generacijama se koristi u desertima, no tek sada doživljava globalni boom, i to u formi latte napitka koji izgleda kao da je prošao kroz neki digitalni filter, a zapravo je potpuno prirodan. Ube je kremast, nježan, s diskretnim notama vanilije i kokosa, ali naravno uopće ne sadrži kofein, što ga zapravo svrstava u deserte i miljama udaljuje od kave. Stoga možda prava dilema 2026. više nije "kava ili čaj", nego pitanje hoćemo li sutra svi hodati gradom s fluorescentno zelenom ili pastelno ljubičastom čašom u ruci. Dok negdje u kutu nekog starog kafića, Tyler Durden u nevjerici pije svoju crnu kavu i pali cigaretu.

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Dovodi nas to do još jednog zanimljivog fenomena današnjice. Dok se internet posljednjih godina pretvara u beskrajnu galeriju pastelnih strawberry matcha latteova, zelenih napitaka s pistacijom, kokosovom pjenom i sirupima od lavande, paralelno se događa ozbiljna pobuna ljubitelja kave. I to ne ona simpatična, hipsterska rasprava oko toga je li bolji flat white ili espresso, nego pravi mali kulturni rat između coffee purista i generacije koja jutro započinje ledenom matchom u prozirnoj čaši. Naime dio barista, vlasnika kafića i ljubitelja kave tvrdi da je matcha postala simbol svega što nije u redu s modernom "Instagram wellness kulturom". Po njima, matcha više nije tradicionalni japanski ritual nego estetski rekvizit za društvene mreže – zaslađeni lifestyle dodatak koji se pije zbog fotografije, a ne zbog okusa ili kulture iz koje dolazi. Pokret je eksplodirao kada je njemački barista i vlasnik kafića Dritan Alsela postao viralan zbog svoje otvorene anti-matcha kampanje. Na društvenim mrežama objavljivao je slogane poput "Ljubitelji kave svih zemalja, ujedinite se protiv matche", a na vrata svojeg kafića stavio je natpis: "Matcha drinkers not permitted. This is a coffee establishment. Respect the beans". U prijevodu: "Ljubiteljima matche ulaz zabranjen. Ovo je mjesto za kavu. Poštujte zrna kave."

Jedni su ga proglasili genijalnim i duhovitim zaštitnikom prave coffee kulture, dok su drugi cijelu stvar doživjeli kao pretenciozni napad na ljude koji samo žele popiti svoj zeleni latte na miru. Ali činjenica jest da je matcha danas daleko od onoga što je stoljećima predstavljala u Japanu. Tradicionalno se priprema vrlo jednostavno – fini prah zelenog čaja miješa se s toplom vodom i pije gotovo meditativno, kao dio sporog rituala koncentracije i prisutnosti. Nema karamela, nema sirupa od vanilije, nema hladne pjene od jagode ni "extra sweet oat milk cloud foam". Upravo zato dio kritičara tvrdi da je Zapad potpuno iskrivio originalnu ideju matche pretvarajući je u desert s kofeinom. Za anti-matcha ekipu problem nije samo okus nego i ono što matcha danas simbolizira. Specialty coffee scena godinama je gradila kulturu oko podrijetla zrna, načina prženja, craft pristupa i poštovanja prema proizvodu. Za mnoge bariste kava nije trend nego zanat. A onda je odjednom stigao val ljudi koji više ne pitaju iz koje regije dolazi espresso nego žele "iced strawberry vanilla matcha with cold foam".

Drugim riječima, dio coffee scene osjeća da kafići polako prestaju biti mjesta posvećena kavi i pretvaraju se u kulise za TikTok estetiku. Naravno, u svemu je prisutna i doza humora. Kritičari često ismijavaju činjenicu da mnogi konzumenti matche zapravo i ne vole njezin okus. Piju je jer izgleda zdravo, skupo, estetski i trendovski. Čak i oni koji ne mogu podnijeti njezin travnati, zemljani okus često će priznati da je "vole zbog vibea".