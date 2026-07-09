Nakon tragične dijagnoze doktori su joj rekli da ima tri godine života, a ono što se dogodilo šokiralo je i stručnjake

Jedan sasvim običan dan proveden u igri sa sinom pretvorio se u početak životne borbe za Claire Webb iz britanskog Worcestera. Zbog ozljede koju što se udarila u prsa i primijetila neobično oticanje, odlučila je potražiti liječničku pomoć. Nakon niza pretraga liječnici su joj otkrili izrazito agresivan rak dojke u četvrtom stadiju. Dodatni nalazi pokazali su da se bolest proširila i na pluća, zbog čega su prognoze bile izrazito loše. Claire je ispričala da su joj liječnici rekli kako bi mogla imati još svega tri godine života te da će imati veliku sreću doživi li trenutak kada joj sin krene u školu, prenosi The Mirror.

U trenutku kada je dobila dijagnozu imala je 32 godine i nije osjećala gotovo nikakve simptome bolesti. „Bilo je to najveće iznenađenje u mom životu. Nisam se osjećala bolesno i nisam vjerovala da netko u mojim godinama može dobiti rak dojke“, prisjetila se. Nakon potvrde dijagnoze uslijedio je novi šok. Onkolog joj je objasnio da liječenje više neće biti usmjereno na potpuno izlječenje, nego na usporavanje bolesti i ublažavanje simptoma. Claire je priznala da je tada počela razmišljati o svemu što neće stići doživjeti. Sastavila je oporuku, sa suprugom razgovarala o budućnosti obitelji i čak planirala vlastiti sprovod. Svome sinu počela je pisati pisma za rođendane i druge važne životne trenutke, uvjerena da ih neće dočekati.

Prije početka liječenja donijela je važnu odluku. Zbog želje da jednog dana proširi obitelj, zamrznula je embrije, a već sljedećeg dana započela je s kemoterapijom. Razvoj događaja iznenadio je cijeli liječnički tim. Već nakon tri ciklusa kemoterapije kontrolne pretrage nisu pokazivale znakove aktivne bolesti. Claire je dobila status „bez dokaza o bolesti“, što znači da se na snimkama više nije mogao uočiti rak. „Moj onkolog rekao mi je da imam anđela čuvara jer se ovakve stvari ne događaju često. Na početku smo se samo nadali da se bolest neće pogoršati, a onda je odjednom nestala sa snimki. Svi smo bili iznenađeni načinom na koji je moje tijelo reagiralo na liječenje“, rekla je.

Takav ishod otvorio je mogućnosti koje ranije nisu postojale. Liječnici su odlučili napraviti mastektomiju, zahvat koji na početku liječenja uopće nije dolazio u obzir. Claire i danas svaka tri tjedna prima imunoterapiju, a liječnici je smatraju pacijenticom koja je iznimno dobro odgovorila na liječenje. Iako redovito odlazi na kontrole, kaže da više ne želi razmišljati o prognozama niti pitati liječnike koliko joj je vremena ostalo. „Srce mi je dobro, pluća su mi dobro i osjećam se odlično. Znam da sam imala puno sreće i zahvalna sam što danas postoje lijekovi koji mi pružaju novu priliku“, rekla je. Najemotivniji trenutak, priznaje, proživjela je prošle jeseni kada je sina ispratila u prvi razred, nešto za što je nekoć vjerovala da nikada neće doživjeti. „Dok sam primala dijagnozu, svake sam večeri pisala pisma koja je trebao otvoriti na svoje rođendane i druge važne životne događaje jer sam vjerovala da neću dočekati te trenutke. Do danas sam već bacila dva pisma jer sam ih ipak proživjela zajedno s njim“, zaključila je.

Prije dva mjeseca na svom je Instagram profilu obilježila tri godine od dijagnoze i podijelila zapis koji je napisala kada je saznala da boluje od raka. Prisjetila se koliko je tada bila uplašena, a ističe što bi poručila sebi u prošlosti: „Voljela bih da sam joj tada mogla reći da će prkositi svim prognozama i doživjeti dan kada će njezin sin krenuti u školu i steći prve prijatelje.“ Objavu je zaključila pozivom svim ženama na redovite preglede.