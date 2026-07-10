Domaćin kuša vino, a ako ste donijeli bocu, ne očekujte da će biti otvorena

S obzirom na to da je vino najplemenitiji napitak na zemlji te da je vezan za visoku kulturu stola i naroda, lijepo je znati se ponašati u njegovoj blizini. Ne da bismo nešto dokazali drugima, ne da bismo bili snobovi ili impresionirali druge, već da ne bismo kvarili drugima oko sebe lijepe trenutke uz vino. Ne želimo isto tako osobe u svom društvu uvrijediti da se osjećaju nepoželjno ili neugodno.

Ako smo u ulozi gosta, tako ćemo se i ponašati, poštovat ćemo domaćina koji je upriličio ručak ili večeru. Prepustit ćemo domaćinu izbor vina čak i ako nam ponudi da ga mi izaberemo. Ako je ponuđeno nekoliko opcija, možemo se prikloniti izboru vina koje preferira većina. Domaćin je taj koji kuša vino. U Hrvatskoj često domaćin u restoranu svom gostu želi ukazati poštovanje tako da mu prepusti čast da kuša i provjeri vino. To je potpuna pogreška. To je otprilike kao da kušač koji kuša vino za vladara kojeg treba zaštititi od pokušaja trovanja prepusti vladaru da prvi kuša. Vladar u toj priči ne preživi. Nadalje, pristojno je prestati razgovarati dok osoblje prezentira vino koje je naručeno da domaćin može čuti prezentaciju i odobriti ili osporiti izbor boce koju je tražio. Prezentacijom se izbjegavaju nesporazumi. Gosti ponekad misle da prezime vinara podrazumijeva određenu sortu, etiketu, a taj vinar ima primjerice 12 različitih vina. a time i etiketa na tim vinima. Domaćin provjerava vino za svoje goste nakon sommeliera.

Obavezno je držati čašu za stalak. Drži se na sredini stalka s jedne strane pritiskom palca, a s druge kažiprstom i srednjim prstom. Dva najudaljenija prsta na istoj ruci od palca savijena su prema dlanu. Dame mogu ispružiti mali prst prema van pridonoseći tako ženstvenoj eleganciji. Dodir prstima dijela čaše u obliku tulipana se ne prakticira, takvim dodirom ostavljamo neuredne otiske na čaši i grijemo vino, a podrazumijeva se da je servirano na optimalnoj temperaturi.

Od domaćina u restoranu očekuje se brza reakcija potvrde pri provjeri vina ili osporavanju uz argumente jer nije nikako ugodno da domaćin lamentira o vinu dok svi gosti gledaju i čekaju da i oni budu posluženi vinom. Iz istog razloga nije poželjno ostavljanje dojma stručnjaka preopširnim pričama o aromama i vinu.

Ako ste donijeli bocu vina u goste, ne očekujte da će ona biti otvorena i poslužena, osim u slučajevima prethodnog dogovora s bliskim prijateljima i dogovora oko temperiranja te iste boce vina. Red je da domaćin pogleda poklon u prisutnosti osobe koja poklanja, no poklon se ne konzumira s gostima.

Ne rotirajte čaše s pjenušcima i šampanjcima. Potreban je veliki trud i rad koji traje mjesecima ili godinama u proizvodnji pjenušaca da bi se kreirala ona divna pjenušava senzacija ispod nepca. A mi to uništimo u nekoliko sekundi rotiranjem čaše.

18.03.2026., Zagreb - U Gableraju Poma odrzan gastro event VINO UZ ZLICU. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ako vi točite svojim gostima, natočite im približno jedan decilitar vina, nemojte puniti čaše do vrha, to ne izgleda ni ukusno ni poželjno (vjerojatno negdje postoje neistomišljenici). U najvećoj mjeri utočite do trećine visine čaše. Ne rotirajte vino trenjem po površini stola, već u ruci. Zašto se to ne preporučuje, najbolje će vam objasniti osoba koja ima stol od mahagonija, i to ne računajući neugodne zvukove od povlačenja čaše po stolu. Ne govorite neargumentirano da vino nije ispravno ili da je vino na čep. Kada je mana miris na čep, on miriše po vlažnom i pljesnivom kartonu. Pri provjeri arome u čaši vina, čašu nagnite pod 45% i pomirišite u donjem dijelu otvora čaše. Ako vi točite vino, ne točite ga preko ruke tako da okrećete zglob udesno od sebe jer se smatra da ga točite preko volje, bez poštovanja i vrlo je uvredljivo za osobu kojoj se toči.

Pri nazdravljanju i kucanju čašom o čašu, učinite to nježno jer čaša je satkana od finog materijala. U trenutku dodira čaša, osobu pogledamo znakovito i s poštovanjem u oči i nakon toga se otpijemo odmjeren gutljaj vina. Ako ne pogledamo osobu u oči s kojom nazdravljamo, dajemo do znanja da nam je ta osoba beznačajna i da nije vrijedna naše pažnje. Isti je učinak ako nakon nazdravljanja ne otpijemo gutljaj vina, jer nismo završili radnju nazdravljanja s određenom osobom. U slučaju diplomatskih i protokolarnih ručkova i večera ili u slučajevima kada je više od pet osoba za stolom, nije praktično ni uputno sa svima se nazdravljati kucanjem čaša. Ako ste jako žedni, izdržite i nemojte piti dok određena osoba još drži zdravicu, jer joj time dajemo do znanja da nam je nebitna. Ako se osjećate kompetentnijima od osobe koja je naručila vino, ne komentirajte po svojim mjerilima loš izbor naglas, da ne povrijedite osjećaje osobe u društvu. Vino se ne ispija naiskap, u vinu se uživa umjereno. Ako ste mnogo educiraniji od ostatka ekipe i oni nisu iz vinske struke, ne pokušavajte ih fascinirati i ugušiti izrazima poput metoksipirazini, laktoni i quercus roburi. Ako ne pijete vino u određenoj prilici, budite kratki i jasni, ne trebate elaborirati doktorske ni obiteljske disertacije, dovoljno je npr.: "Hvala, vozim" ili "Hvala, danas ne pijem."

Ako posjećujete vinske degustacije i ocjenjivanja vina, restoran nije mjesto za mućkanje vina i mljackanje, to je prihvatljivo pri profesionalnom, izoliranom ocjenjivanju vina. Prije nego što otpijete gutljaj vina, pristojno je ubrusom upiti potencijalne malene ostatke hrane s usana.

Pri točenju vina ne pokušavajte pomoći osoblju podižući čašu, tako se događaju nezgode za stolom. Ako vratite u restoranu vino koje ste naručili jer vam se ne sviđa, a ispravno je, plaćate to vino na računu. Ne komentirajte cijenu vina ako znate nabavnu cijenu jer vlasnik mora iz razlike u cijeni namiriti najam ili održavanje prostora, platiti energiju i plaće za osoblje.

Najugodnije društvo nije društvo puno znalaca o vinu i nije natjecanje – najugodnije i najopuštenije društvo ono je u kojem se svi međusobno poštuju i zabavljaju!