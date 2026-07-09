Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 209
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INTIMNOST PO POVEĆALOM

Veliko istraživanje otkrilo što je ljudima najvažnije u seksu: Odgovor bi vas mogao iznenaditi

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
09.07.2026.
u 21:30

Mnogi sudionici istraživanja govorili su o seksualnim radnjama koje vole ili u kojima uživaju – od ljubljenja do oralnog seksa, ali i grljenja, masaže i dodirivanja trbuha.

Jedno istraživanje otkrilo je što ljudi najviše vole kad je riječ o seksu s partnerom, a rezultat bi mnoge mogao iznenaditi. Stručnjaci sa Sveučilišta Indiana u Bloomingtonu ispitali su više od 4.000 ljudi o njihovim omiljenim aspektima seksualnosti s partnerom, u pokušaju da otkriju što ljudi najviše cijene u seksualnim odnosima. Ukupno 4.030 sudionika sudjelovalo je u istraživanju – 2.016 žena i 2.014 muškaraca, u dobi od 18 do čak 91 godinu, prenosi UNILAD.

U sklopu istraživanja koje je objavljeno u časopisu Journal of Sex and Marital Therapy, sudionicima je postavljeno pitanje: 'Opiši svoje omiljene stvari u vezi sa seksualnim odnosom s partnerom.' S obzirom na temu i činjenicu da neki ljudi još uvijek nisu u potpunosti zreli kada je riječ o seksu, nije iznenađujuće da neki nisu pristupili ispitivanju ozbiljno – jedan je sudionik u šali naveo 'seks je super, točka', dok je drugi jednostavno odgovorio 'sve'. Bilo je i ponešto obeshrabrujućih odgovora, poput jedne žene od 66 godina koja je izjavila da seks doživljava samo kao 'dio bračne dužnosti'.

Ipak, velika većina odgovora bila je pozitivna, a istraživači su ih na kraju razvrstali u 22 glavne skupine. Pritom je otkriveno da su mnogi sudionici govorili o seksualnim radnjama koje vole ili u kojima uživaju – od ljubljenja do oralnog seksa – a te su odgovore najčešće davali muškarci. Ipak, spominjale su se i nježnije aktivnosti poput grljenja, masaže i dodirivanja trbuha.

Drugi često spominjani aspekti seksualnih odnosa s partnerom uključivali su zadovoljavanje partnera, osjećaj ljubavi/brige i osjećaj ugode. Zanimljivo je da je orgazam zauzeo tek šesto mjesto na listi najpopularnijih kategorija, a među rjeđe spominjanim skupinama bili su 'fetiši i bol', 'fantazija/mašta', 'tijelo i primarni nagoni' te 'djeca/razmnožavanje'.

A što je ono što su sudionici najviše vrednovali u seksualnim odnosima s partnerom? Prema istraživanju, čak 912 sudionika najviše cijeni bliskost ili intimnost – bilo da se radi o fizičkoj, emocionalnoj ili duhovnoj intimnosti. Jedan je sudionik govorio o 'preplavljujućem osjećaju bliskosti', drugi o tome kako se 'izgubi u trenutku', dok je treći rekao da mu se čini kao da u trenucima intimnosti s partnerom 'svijet više ne postoji' i da su 'samo njih dvoje važni'.

Zaključno, istraživanje odražava raznolike aspekte seksualnosti u kojima ljudi uživaju kroz cijeli život, naglašava pozitivne strane seksualnosti i potiče razmišljanje o široj definiciji seksualnog užitka kako bi se priznala i afirmirala široka paleta seksualnih iskustava, istaknuli su istraživači.

Jeste li čuli za sindrom 'ljetnog penisa'? Uskoro će ga većina muškaraca početi primjećivati
1/7
Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!