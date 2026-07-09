Još nije kasno: Posijte ove kulture i uživajte u berbi već krajem ljeta

Srpanj je vrijeme kada su vrtovi puni plodova i berba brojnih kultura već je u tijeku. Iako visoke temperature predstavljaju izazov za uzgoj povrća, ne znače da je sjetvi došao kraj. Naprotiv, brojne povrtne kulture mogu se posijati tijekom ljeta i do jeseni dati kvalitetan urod ako im osiguramo dovoljno vlage i odaberemo prikladne sorte. Kako ističe diplomirana inženjerka poljoprivrede Ranka Vojnović, „Za sjeme koje posijemo potrebno je osigurati redovno zalijevanje jer u suhoj i pregrijanoj zemlji neće doći do klijanja i nicanja posijanih sjemenki." Dakle, tijekom ljeta voda postaje najvažniji saveznik svakog vrtlara, prenosi Agroklub.

U slučaju da redovno navodnjavanje nije moguće, bolje je pričekati obilniju kišu koja će rashladiti i navlažiti površinski sloj tla. Na taj način sjeme će imati bolje uvjete za klijanje i početni razvoj. Kod ljetne sjetve jednako je važno voditi računa i o plodoredu, ističe stručnjakinja. Poznato je da sadnja iste kulture na istom mjestu u vrtu povećava rizik od bolesti i štetnika te dodatno iscrpljuje tlo, a stručnjaci upozoravaju da istu opasnost donosi i sadnja biljaka iz iste porodice. Vojnović ističe da grašak ne bi trebalo sijati nakon mahuna, a kupusnjače ne bi trebalo saditi na mjesto gdje su prethodno rasle biljke iz iste skupine.

Kraj srpnja pogodan je za sjetvu mrkve, tikvica, krastavaca, mahuna, repe, rotkve, rotkvica, korabe, poriluka, blitve, kopra, mladog luka, šalota i različitih vrsta salata. Kupusnjače također dobro podnose sjetvu, ali krajem tek srpnja i kolovoza jer im odgovaraju nešto niže temperature. Tikvice brzo niču u toplom tlu pa je korisno prije sjetve preko noći namočiti sjeme. Nakon sjetve zemlju treba održavati ravnomjerno vlažnom dok se ne pojave prve biljke.

Mrkva se često sije od kraja srpnja pa sve do početka kolovoza. Može se sijati u više navrata tijekom ljeta kako bi berba trajala dulje. Redovna vlaga ključna je za ravnomjerno nicanje jer sitno sjeme teško klija u suhom tlu. Rotkvice, rotkva i repa vole svježije jesenske uvjete pa će nakon ljetne sjetve najveći rast ostvariti tijekom rujna i listopada. Špinat je optimalno saditi na kraju ljeta kada su temperature niže i dani kraći. Rana sjetva tijekom velikih vrućina često potiče prerano cvjetanje, što smanjuje kvalitetu listova.

Krastavci se još uvijek mogu posijati krajem srpnja odabirom ranih sorti. Redovno zalijevanje i praćenje zdravstvenog stanja biljaka pomoći će da do jeseni daju dovoljno mladih plodova pogodnih za svježu potrošnju ili pripremu zimnice. Ljetna sjetva može osigurati svježe povrće i tijekom jeseni te produžiti sezonu berbe u vrtu, ali samo uz pravilnu njegu, odabir odgovarajućih sorti i redovno zalijevanje.