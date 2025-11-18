Veterinari razjasnili: Evo koliko često svog psa trebate voditi na zdravstveni pregled

Briga o zdravlju naših kućnih ljubimaca jednako je važna kao i briga o vlastitom zdravlju. Psi, mačke i ostali ljubimci ovise o nama za pravilnu prehranu, redovitu tjelovježbu, veterinarsku skrb i emocionalnu pažnju. Kada im osiguramo zdrav i sretan život, tada ne samo da poboljšavamo njihovu dobrobit, već i jačamo emocionalnu povezanost s njima te potičemo vlastito mentalno i fizičko zdravlje. Veterinari su otkrili koliko često trebate voditi svog psa na pregled općeg zdravstvenog stanja. Iako se mnogi psi boje posjeta veterinaru, on je ključan dio osiguravanja da je vaš ljubimac dobrog zdravlja.

Veterinar može provjeriti niz stvari u vezi sa zdravljem vašeg psa, poput otkucaja srca, težine, zuba i disanja. No, važno je da svog psa dovedete na pravo mjesto da biste bili sigurni da je u vrhunskoj formi. Stoga su veterinari podijelili svoje savjete o tome kada biste trebali odvesti svog psa kod stručnjaka. Važno je psa voditi veterinaru prema preporukama stručnjaka jer će tako eventualni zdravstveni problemi biti otkriveni što je prije moguće. Stručnjaci su savjetovali da psa odvedete na opći pregled barem jednom godišnje, piše Daily Express.

Veterinarska bolnica, Smithfield Road, otkrila je da je godišnji pregled za vašeg psa najbolji. Međutim, ovo je uobičajena preporuka za odrasle pse koji su općenito zdravi. Štence, starije pse i pse s kroničnim zdravstvenim problemima vjerojatno bi trebalo češće voditi veterinaru na pregled. Isti savjet podijelila je i tvrtka CareCredit koja je rekla da redoviti posjeti veterinaru mogu uočiti sve probleme prije nego što se razviju i postanu ozbiljni te mogu spriječiti razvoj bolesti kod vašeg psa. Iz tvrtke su savjetovali vlasnicima i mačaka i pasa da svoje ljubimce vode veterinaru barem jednom godišnje.

Kada je jedan korisnik Reddita pitao vlasnike pasa koliko često vode svog psa veterinaru, njihovi odgovori uglavnom su odražavali gornji savjet. "Jednom godišnje, stomatološki pregledi po potrebi, što prije zbog bolesti/promjena u zdravlju", napisala je jedna osoba. "Vodim sve svoje životinje veterinaru jednom godišnje na godišnji pregled i dogovaramo dodatne termine tijekom godine ako se nešto pojavi", objasnila je druga.

"Minimalno jednom godišnje za pravilan fizički pregled, kompletnu krvnu sliku, stolicu i urin, rutinska cijepljenja, preventivne lijekove i moguću stomatološku njegu. Više po potrebi zbog bolesti i kada je u starijoj dobi, onda bi trebalo biti svakih 6 mjeseci", zaključila je treća.