Ovih pet pasmina pasa je najosjetljivije na sezonsku depresiju: Ove simptome dijele svi

Sezonska depresija često se povezuje s ljudima i kraćim danima, slabijim svjetlom i promjenama u raspoloženju tijekom jeseni i zime. No, nismo jedini koji osjete njezin učinak. Mnoge životinje, uključujući i kućne ljubimce poput pasa i mačaka, također mogu doživjeti promjene u raspoloženju kada dani postanu kraći i sunčeva svjetlost je rjeđa. Njihova energija, ponašanje pa čak i apetit mogu se mijenjati, pokazujući da sezonski utjecaji ne pogađaju samo ljudski svijet, već cijeli životinjski okoliš u kojem živimo.

Tijekom hladnijih mjeseci vlasnici mogu primijetiti promjenu u ponašanju kod svojih pasa, na primjer, jer su neke pasmine sklonije zimskoj depresiji od drugih. Nick Jones, stručnjak za ponašanje pasa u Petplanu, objasnio je da su radni psi, poput graničarskih škotskih ovčara i njemačkih ovčara, izuzetno inteligentne pasmine koje napreduju kada su suočene s mentalnim i fizičkim izazovima. Objasnio je da ih te osobine ličnosti čine lakše pogođenima nedostatkom sunčeve svjetlosti. "Ovi psi imaju visoku izdržljivost, a smanjena stimulacija može ih učiniti frustriranima ili depresivnima. Isto se može reći i za lovačke pse poput pointera i setera. Čak i korgije koji, unatoč kratkim nogama, imaju iznenađujuće visoku razinu energije i trebaju više od kratke šetnje", rekao je Jones.

Dodao je da psi tijekom jeseni i zime provode manje vremena vani zbog prirodnih vremenskih uvjeta, što utječe na njihovu mentalnu stimulaciju, budući da su šetnje kraće i manje privlačne i vlasniku i ljubimcu, piše Daily Express. "Važno je biti svjestan ovih čimbenika i prepoznati simptome depresije da bismo mogli intervenirati i potražiti podršku", rekao je. Naveo je nekoliko znakova na koje treba obratiti pozornost, a to su: nezainteresiranost za šetnje, jedenje više ili manje nego inače, dulji san, manji interes za igru, igračke ili interakcije, skrivanje ili povlačenje, cviljenje, jecanje ili neobično vokaliziranje, pa čak i pretjerano lizanje ili žvakanje.

Ako primijetite da se te navike razvijaju kod vašeg krznenog prijatelja, ne brinite. Postoje jednostavni načini da ih podržite, a koji uključuju pridržavanje fiksnog rasporeda bez obzira na vrijeme. Također je zdravo stalno boraviti na svježem zraku, učiniti svoje unutarnje prostore dovoljno zabavnima za igru ​​i poticati društvenu interakciju s druženjima s njima kad god je to moguće.

Jones je također naglasio važnost provjere stvarnih bolesti ako do njih dođe. "Ako primijetite bilo kakve trajne simptome depresije kod svog psa, koji traju dva tjedna ili dulje, zakažite pregled kod veterinara. Rana intervencija ključna je za rješavanje problema u ponašanju ili zdravlju", zaključio je.