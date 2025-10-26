Obratite pozornost na ovo: Šest znakova da vaš seksualni život baš i nije najbolji!

Seksualni život jedan je od ključnih dijelova zdrave veze. Ako sumnjate da u vašem nešto 'nedostaje', otkrijte zašto je važno riješiti te probleme, piše Bustle.

Ista osoba inicira seks: Česti simptom da nešto nije u redu sa seksualnim životom para je kad jedna osoba uvijek inicira seksualne odnose i osjeća se neželjeno. "Većina ljudi želi da njihovi partneri podjednako iniciraju seks, to im daje dojam da ih partner još uvijek želi i smanjuje pritisak u izvedbi", tvrdi liječnica Jess O'Reilly. Ako jedan partner uvijek potiče seks, pokušajte komunicirati taj problem i glasno i jasno recite da biste voljeli imati ravnotežu u tome.

Niste izrekli želje: Nitko ne može čitati tuđe misli, a svi smo različiti. Teško je da vaš partner zna što želite na temelju njegovog prijašnjeg iskustva, tvrdi Jess. Ako niste razgovarali o tome što želite, vjerojatno to ni ne dobivate. Ako vas pomisao na kritiziranje partnerovih ljubavnih vještina straši, imajte na umu da je ključno kako ćete mu pristupiti. Nakon što kažete svoje želje, vidjet ćete veliku razliku u seksu.

Uvijek radite isto: Jednom kad parovi shvate što im odgovara, nerijetko se drže toga kao 'pijan plota.' Iz tog razloga nestaje strast i sklonost eksperimentiranju s novim stvarima. Međutim, "ponavljanje može smanjiti užitak. Istraživanja dokazuju da dopamin može biti dvostruko visok kad su stvari nepredvidljive", dodaje Jess. Budite otvoreni novim pozama, seksualnim igračkama i eksperimentiranju pod plahtama. Tako ćete usput i učiti što vam najbolje odgovara.

Ne pričate nakon seksa: Seks bi trebao zbližiti parove. Ako se nakon vođenja ljubavi osjećate 'udaljeno' od partnera, a u sobi vlada tišina - možda niste otvoreni jedan s drugim, objašnjava Marissa Nelson, seksualna terapeutkinja. Pokušajte inicirati razgovor. Ako osjetite blokadu, iskreno to recite partneru i nemojte se osjećati kao da ste nužni skrivati to.

Želite različite stvari: Znak da trenutačno niste potpuno seksualno kompatibilno je i razlika u onome što očekujete od seksa. Primjerice, jedna osoba želi strast i olakšanje od stresa, a druga poantu seksa vidi u emotivnom zbližavanju i povezivanju. "Kad se to dogodi jedna se osoba može osjećati loše i nezadovoljno nakon što dugo vremena ne dobiju ono što žele osjetiti od vođenja ljubavi", kaže Nelson.

Za sve je 'kriva' jedna osoba: Kako bismo imali zdravi seksualni život, obje osobe u vezi moraju osjećati da je odgovornost zajednička. Ako ne možete dosegnuti vrhunac, ako osjećate bol ili niste zadovoljni - to je problem obje osobe. Simptom da nešto nije u redu je kad se krivnja počinje predbacivati samo jednoj strani. Važno je prepoznati tu situaciju i pitati se na čemu možemo poraditi zajedno. Dijalog je izuzetno važan dio seksualnog iskustva.