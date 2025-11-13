Obitelj nesvjesno pet godina živjela s više od 2000 pauka – a ono što su znanstvenici otkrili zapanjilo je sve

Zvuči kao scena iz horor filma, ali potpuno je stvarno: obitelj iz američke savezne države Kansas nesvjesno je pet godina živjela s više od 2000 smeđih pauka samotnjaka – od kojih je gotovo 400 bilo otrovno. Ipak, ono što je najšokantnije u cijeloj priči jest da nitko od ukućana nije bio ugrizen, prenosi Mirror. Znanstvenici su ostali zaprepašteni nakon što su analizirali slučaj i objavili izvještaj u Journal of Medical Entomology. U kući je pronađeno točno 2055 pauka, a tek je manji dio njih bio dovoljno razvijen da može proizvesti otrov. Iako se radi o jednoj od najotrovnijih vrsta pauka u SAD-u, obitelj nije pretrpjela nikakve posljedice.

Obitelj je povremeno primjećivala pauke u kući, no mislili su da su bezopasni. Tek nakon pet godina, kada su primijetili da ih ima previše, pozvali su stručnjake za deratizaciju. Ono što su pronašli bilo je zapanjujuće – stotine pauka skrivale su se u namještaju, pukotinama, pa čak i iza zidnih obloga.

Stručnjaci objašnjavaju da su smeđi pauci samotnjaci izuzetno otporni – mogu mjesecima preživjeti bez hrane, a ženke se moraju pariti samo jednom da bi mogle stvarati potomke tijekom cijelog života. Upravo zato ih je, kad se jednom nasele, gotovo nemoguće potpuno iskorijeniti.

Iako su otrovni, ugrizi smeđih pauka samotnjaka rijetko su ozbiljni – u većini slučajeva uzrokuju tek lagano oticanje ili mjehur koji nestane unutar tjedan dana. Unatoč tome, njihov ugriz ima reputaciju “opasnog”, pa se u medicinskoj literaturi često pogrešno dijagnosticiraju druge kožne promjene kao ugrizi pauka. Studija navodi i sličan slučaj u Čileu, gdje je druga obitelj živjela sa stotinama pauka – također bez ijednog ugriza.

Nakon što su znanstvenici analizirali sve uzorke, zaključili su da su ljudi i pauci sposobni mirno koegzistirati – barem u određenim uvjetima. Unatoč tome što je u kući u Kansasu živjelo oko 400 otrovnih jedinki, nitko od članova obitelji nije bio ozlijeđen, što baca novo svjetlo na ponašanje ovih često pogrešno shvaćenih životinja.

“Unatoč konzervativnoj procjeni od 400 smeđih pauka samotnjaka sposobnih za trovanje u domu, nije bilo zabilježenih ugriza”, naveli su autori istraživanja, dodajući da se strah od pauka često temelji više na mitu nego na stvarnoj opasnosti.