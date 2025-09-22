Jeste li ikad stavljali štapiće cimeta u svoj automobil? Nakon što ovo pročitate sigurno ćete krenuti!

Vozačima diljem Hrvatske ove jeseni preporučuje se jednostavan, prirodan trik: stavite štapiće cimeta u svoj automobil i otjerajte pauke prije nego što se udobno smjeste u vaše vozilo. Naime, od kraja kolovoza do sredine listopada traje sezona parenja paukova. U tom razdoblju oni su znatno aktivniji – u potrazi za partnerom i toplinom lako pronalaze put u naše domove, garaže, pa čak i u automobile. Iako su bezopasni, iznenadni susret s paucima dok vozite može izazvati šok, paniku ili gubitak koncentracije.

Stručnjaci upozoravaju da takva ometanja u vožnji nisu nimalo bezazlena. Prema Lee Caroline iz tvrtke LJC Autospares, vozači koji izgube pažnju zbog pauka u automobilu mogli bi se suočiti i s novčanim kaznama i oduzimanjem kaznenih bodova, prenosi Express.co.

Pauci su iznimno osjetljivi na mirise, a cimet im je posebno odbojan. Njegov aktivni sastojak – cinamaldehid – iritira njihove osjetljive dlačice na nogama, zbog čega izbjegavaju područja gdje je prisutan taj miris. Zbog toga se savjetuje postaviti štapiće cimeta u automobil – na primjer na nadzornu ploču, u pretince na vratima, u prtljažnik ili u kutove poda. Osim što pomaže u odvraćanju pauka, automobil će pritom dobiti ugodan, topao miris.

Osim cimeta, učinkoviti mogu biti i citrusi, paprena metvica ili čajevac – bilo putem eteričnih ulja, sprejeva ili osvježivača zraka. Stručnjaci također naglašavaju da je čistoća vozila ključna. Ostaci hrane, mrvice i ambalaža privlače insekte, a insekti privlače pauke. Redovito čišćenje unutrašnjosti automobila, osobito uz pomoć bijelog octa, pomaže i u uklanjanju mirisa koji privlače ove nepoželjne goste.

‘Uradi sam’ rješenja za vozače:

Stavite nekoliko štapića cimeta u vrata ili pretince automobila.

Napravite domaći sprej: pomiješajte nekoliko žličica mljevenog cimeta ili par kapi eteričnog ulja cimeta s vodom, ostavite da odstoji, procijedite i poprskajte po unutrašnjosti auta.

Koristite osvježivače zraka s mirisom cimeta – praktični su i dugotrajniji.

Stručnjaci iz Advanced Motoringa zaključuju: “Ako već uživate u kavama i napicima s okusom bundeve i cimetom tijekom jeseni, zašto ne biste isti miris iskoristili i u svom automobilu? Osim što ćete se riješiti pauka, automobil će vam cijelu sezonu ugodno mirisati”.