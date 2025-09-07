Je li seks na prvom spoju dobra ideja? Muškarci i žene otkrili kolike su šanse za to

Jeste li spremni imati seks odmah nakon prvog spoja? Ili možda imate 'pravilo trećeg spoja' prije nego što postanete intimni. U svakom slučaju, seks na prvom spoju je tema koja izaziva raspravu i podjelu među ljudima. A sada, istraživanje koje je proveo Lovehoney pokazuje da je gotovo jednaka podjela između onih koji odmah imaju seks i onih koji čekaju da im odnos postane privrženiji.

Istraživanje je pokazalo da je 49% ispitanika već imalo seks na prvom spoju. Kada je riječ o rodnoj podjeli, 59% muškaraca reklo je da je to učinilo, u usporedbi s 43% žena. Stručnjakinja za spojeve i veze Kate Mansfield rekla je za Metro da muškarci mogu zahvaliti testosteronu za svoj visoki libido. “Općenito, muškarci su biološki više usmjereni na seks nego žene, jer testosteron stvara visok seksualni nagon, a postoji i iskonski nagon za razmnožavanjem s više partnera. Žene su potaknute pronaći sigurnost i predanost. To znači da je većina muškaraca mnogo bolja u neobaveznim spojevima od žena i da su otvoreniji za seks na prvom spoju, jer se ne vežu kao žene kroz seks”, objasnila je.

Na pitanje o motivaciji za seks na prvom spoju, glavna motivacija za žene (49%) bila je ispitati koliko su seksualno kompatibilne sa svojim potencijalnim partnerom. Za muškarce je najčešći razlog bio jednostavno zato što uživaju u tome. Ostali razlozi uključuju povezivanje na seksualnoj razini, provjeru prihvaća li vaš potencijalni partner vaše smetnje i radi smirivanja vaših živaca. No za one koji su odlučili pričekati s intimnim odnosom, 47% ispitanika jednostavno je reklo da se ne osjećaju ugodno u seksu s nekim koga ne poznaju dobro, dok je 32% reklo da su uživali u seksu samo kada su imali emocionalnu vezu s drugom osobom.

Za neke, seks na prvom spoju nije bio u skladu s njihovim uvjerenjima, a četvrtina je imala pravilo 'bez seksa'. Kate objašnjava da mnogi izbjegavaju seks rano jer žele izbjeći tjeskobu nakon spoja. “Većina ljudi iskusila je užasno žaljenje zbog pijane noći zabave, a zatim buđenja pored relativnog stranca ili spavanja s nekim prerano, a zatim agonije što sljedeći dan nisu dobili poruku ili poziv”, otkrila je. Ali naposljetku, Kate kaže da ako razmišljate o seksu s nekim, nije važno kada to radite - već kako se osjećate.

“Ako se želite zabavljati i ležerno izlaziti, onda apsolutno radite to. Ali umjesto da se seksate u određenom vremenskom razdoblju, provjerite nečije ponašanje. Ponašaju li se onako kako želite? Možete li razgovarati otvoreno i iskreno? Osjećate li se sigurno i podržano? Slažete li se u područjima koja su vam važna? Pronalaženje ovih stvari prije seksa spasit će vas od gubljenja vremena”, zaključila je.