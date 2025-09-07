Naši Portali
zanimljivo

Istraživanje pokazalo: Evo nakon koliko ženama dosadi seks s istim partnerom!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
07.09.2025.
u 21:00

To može biti posljedica umora zbog primarne skrbi za djecu, a činjenica je da svakodnevni stres itekako utječe na seksualno funkcioniranje žena, više nego na muškarce.

Što vas odbija? Za neke to može biti bahatost ili psovka, za druge tetovaže ili čudan piercing. No, nova studija pokazala je da žene gube interes za seks s partnerom nakon samo 12 mjeseci zajedničkog života. Objavljeno u British Medical Journalu Open, istraživanje je prikupilo podatke od 4.839 muškaraca i 6.669 žena u dobi od 16 do 74 godine i otkrilo da, dok se oba spola umaraju od seksa s godinama, žene tvrde da im seks u vezama dosadi mnogo brže od muškaraca, piše Independent.

To može biti posljedica umora zbog primarne skrbi za djecu, a činjenica je da svakodnevni stres itekako utječe na seksualno funkcioniranje žena, više nego na muškarce. Gubitak interesa može biti povezan i s promjenom fokusa - umjesto na muškarca i njihovu vezu, ženama je u centru pozornosti dijete, objasnili su autori studije, istraživači sa Sveučilišta Southampton.

Napravili su anketu sa 4839 žena i 6669 muškaraca, u dobi od 16 do 74 godine. Ispostavilo se da ženama seks dosadi puno ranije nego muškarcima. Neke žene, kažu, izgube interes za vođenje ljubavi nakon samo 12 mjeseci veze s partnerom. Mnoge od njih priznale su kako su izgubile interes u prvoj godini nakon rođenja djeteta, kao i zbog male djece mlađe od pet godina.

Dodali su kako su česti razlozi za smanjenje seksualne želje i nedostatak emocionalne blizine s partnerom, loša komunikacija te zdravstveni problemi. Za neke žene razlog je bilo arogantno ponašanje partnera, ali i nove tetovaže ili piercinzi na tijelu. Od ostalih čimbenika spomenuta su i loša iskustva u ranijim seksualnim odnosima, pa čak i nasilan seks. U ovoj anketi 34 posto žena priznalo je da nema interesa za seks, dok se u istoj situaciji nalazilo 15 posto muškaraca. Istraživanje su objavili u magazinu British Medical Journal Open.
Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
22:53 07.09.2025.

To je kroz godine gore dole. Zbog djece bude manje sexa. Kod nas su sada djeca odselila i sexamo se skoro svaki dan jer ona to hoće. Ali razumijem ju, stvarno sam privlačan.

Avatar southman
southman
22:07 07.09.2025.

Ali im pare nikad ne dosade

Avatar Scuderia
Scuderia
21:38 07.09.2025.

A kako onda te iste žene misle da će brak funkcionirati ako svom muškarcu krenu uskraćivati njegove elementarne potrebe? Zapravo što je veći stres u životu muškarca to mu više treba fizička aktivnost i seks.

