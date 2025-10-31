Za prste polizati: Ovih 6 podcijenjenih jesenskih namirnica čine čuda za organizam
Topli mjeseci obiluju svježim plodovima, ali ni jesensko-zimske kulture ne treba olako otpisati. Kako se tlo i zrak hlade, stižu nove vrste voća i povrća bogate vitaminima, vlaknima i antioksidansima koji jačaju imunitet, potiču probavu i pružaju dugotrajnu energiju. Ovo je šest podcijenjenih supernamirnica koje morate uvrstiti u svoj jesenski jelovnik, piše Real Simple.
Pastrnjak: Ovo podcijenjeno korjenasto povrće ima visoku nutritivnu vrijednost, posebno kad je riječ o vlaknima. Pola šalice daje oko 4 g, gotovo kao mahunarke. Bogat je mineralima i mikroelementima kao što su kalij, željezo, cink te folatima, vitaminom K i antioksidansima koji podupiru imunitet. U mnogim jelima može zamijeniti krumpir, a lako se peče, sotira, kuha ili pretvara u pire.
Kaki: Često ga preskačemo jer nismo sigurni kako ga jesti, no kad dozori donosi medenu slatkoću s notama cimeta i marelice. Dobar je izvor vitamina A i C te mangana, a sadrži i polifenole i beta-karoten. Zreli kaki narežite u salate, zdjele s cjelovitim žitaricama ili tanko na pogače, a sitno sjeckan dobro ide i u brze kolače.
Nar: Nar u trgovini izgleda 'komplicirano', ali nakon prvog pravilnog rezanja sve ide glatko. Bogat je vlaknima, vitaminom C i antioksidansima; polifenoli iz nara poput punikalagina u crijevima se pretvaraju u urolitine koji pogoduju raznolikosti mikrobiote. Crvene sjemenke dodaju boju, hrskavost i sočnost pečenom povrću, salatama od žitarica te su savršen završni 'touch' uz piletinu ili ribu.
Komorač: Mnogi ga koriste rijetko, a upravo on može dati jelu svježinu i blagu slatkoću. Nutritivno je bogat kalijem i vlaknima te sadrži anetol, biljni spoj s mogućim protuupalnim djelovanjem. Sirovog ga tanko narežite u salatu ili ispecite s mrkvom i lukom. Odličan je i kratko sotiran na maslinovu ulju s češnjakom dodatak tjestenini.
Datulje: Sitne, a moćne: prirodno slatke, datulje su pune vlakana koja podupiru probavu te kalija važnog za krvni tlak i rad mišića. Obiluju antioksidansima, pa kroz prehranu osiguravaju i mali protuupalni 'boost'. Namočene i smiksane zasladit će smoothie bez šećera; sjeckane su odlične u salatama, jogurtu i zobenim kašama ili kao sirup za kavu i jesenske kolače.
Cikla: Zemljastog okusa i intenzivne boje, cikla zaslužuje mjesto u svakoj kuhinji. Bogata je nitratima koji šire krvne žile i mogu pomoći protoku krvi i tlaku, a sadrži i folat (vitamin B9) važan za rast i funkciju stanica te dovoljno vlakana za sitost. Ispecite je, narežite i pospite preko salata s kozjim sirom i orasima; odlična je i kao čips ili ukiseljena.