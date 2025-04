Nova TIRTIR sjajila stigla su u dm, a prate ih i super pogodnosti koje ne želite propustiti

Nakon cushion pudera TIRTIR koji je pokorio društvene mreže i osvojio beauty entuzijaste diljem svijeta, u dm su stigla i nova sjajila ovog korejskog brenda. S njima su stigle i beauty pogodnosti koje nećete htjeti propustiti!

Do kraja mjeseca uz kupnju dvaju ili više odabranih make up proizvoda dm vam daruje 10x više dm active beauty bodova, a za svaku kupnju odabranih make up proizvoda u prodavaonicama dm-a iznad 35 eura dm vam poklanja i kozmetičku torbicu.

Travanj je zato savršena prilika da otkrijete zašto je korejska kozmetika osvojila svijet. Ako ste već ljubitelj brenda TIRTIR, koji je poznat po minimalističkom pristupu, isprobajte neodoljiva sjajila za usne Waterism Glow koja dolaze u 14 nijansi. Zahvaljujući nježnom stain efektu, osim sjaja, možete očekivati i dugotrajnu postojanost, bez preslikavanja.

Od novih lakova za nokte brenda Pupa i sjenila za oči Artdeco, do omiljenih Max Factor i L'Oreal Paris proizvoda, u dm-u vas čeka sve potrebno za proljetni makeover i izražavanje vašeg #bašja stila – onog koji ne slijedi trendove, nego ih stvara.

Uz višestruke bodove koje možete ostvariti prilikom kupnje odabranih make up proizvoda, ne zaboravite da, ako ovog mjeseca pri kupnji koristite aplikaciju 'Moj dm', ujedno dobivate kupon iznenađenja s 15x više bodova.

Do kraja travnja iskoristite priliku da svom make up kutku udahnete svježinu proljeća, a dm active beauty karticu napunite bodovima koji će vam osigurati buduće uštede pri kupnji u dm-u.

Sve aktualne pogodnosti i nove proizvode otkrijte na u aplikaciji 'Moj dm' ili posjetite dm online shop na www.dm.hr.