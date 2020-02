Nisu celebrityji, ali su zvijezde društvenih mreža; komunikacijski stručnjaci otkrivaju zašto ih volimo

"Be kind to the haters" - sad bi ovdje dobro sjeo neki komentar o tome kako velikodušno opraštam svojim hejterima, ali poštedit ću vas tog bullshita. Jednostavno ću priznat da i sama često bacim hejt. I ja budem ljubomorna na druge. To je valjda normalno. Ponekad me žalac ljubomore ubode kad je netko bolji, pametniji ili ljepši. Ali baš zato moramo biti ljubazni i sami prema sebi. Jer ako sami sebi manje nabijamo komplekse, neće nas žuljati drugi. U svakom slučaju "be kind to the haters" ponekad znači da počnemo sami od sebe.💚

