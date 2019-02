Umirovljenik Toni napravio je dva mala "prekršaja" i zato ga volimo, kaže psihologinja

Najpopularnijem domaćem umirovljeniku, Taljatu Selmaniju, poznatijem pod nadimkom Toni, popularnost i dalje ne jenjava - nakon hit izjave, postao je rado viđen gost na modnim revijama, u teretani, noćnom klubu... Gdje god dođe, publika ga dočeka s veseljem i zanimanjem, a zamolili smo psihologinju, prof. Ljubicu Uvodić-Vranić da nam obrazloži u čemu leži njegova popularnost.

Prije svega, tvrdi da nije u redu koristit agizam "dida" jer je on prije svega gospodin. Dodaje da je mnoge impresionirao upravo zbog svoje slobode - u svojem je nastupu napravio dva mala "prekršaja" zbog kojih je postao iznimno popularan, čak i izvan Hrvatske.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell Psihologinji se ne sviđa što ga mnogi nazivaju "didom", a smatra da bi bilo primjerenije obraćati se s "gospodin" jer on to uistinu je.

- Prva stvar, on se u videu izravno obratio ljudima, bez ikakvog manipuliranja, bez rukavica. To je jako simpatičan način jer danas rijetko tko kaže nešto bez okolišanja, ljudi u razgovoru uglavnom objašnjavaju sve nadugo i naširoko. Druga stvar zbog koje je postao popularan je "petoslovnica" koju je iskoristio u svojem nastupu. Radi se o riječima koje se na televiziji ne izgovaraju, a kad ih je iskoristio, sebe je stavio u povlašten i simpatičan odnos. Usudio se upasti u oči; mnogi su se pitali što on to govori i tako je privukao pozornost!

Prof. Uvodić-Vranić dodala je da je gospodin Toni ljudima jasno poručio da vježbaju, a svojim izgledom i govorom pokazao je kako mu njegov način života u potpunosti odgovara te ga čini mlađim.

- Onaj tko se želi istaknuti, mora se razlikovati od svega uobičajenog, a on svojim nastupom baš nikoga nije uvrijedio te mu na njegovom nastupu i načinu života želim čestitati, zaključila je prof. Uvodić-Vranić.

>> Pogledajte u videu kako gospodin Toni vježba u teretani