Nikako ne možete pronaći motivaciju za vježbanje? Možda je kriva jedna od ovih karakternih osobina!

Mnogi ljudi žale se da ne mogu pronaći motivaciju za redovitu fizičku aktivnost, a uglavnom čuju komentar da su samo lijeni. Novo istraživanje pobija tu tvrdnju i pokazuje da nedostatak motivacije ima poveznicu s našim karakterom i osobinama.



Drugim riječima, možda napokon imate i znanstveno opravdanje za to što se ne možete pokrenuti.



Istraživači su koristili podatke iz nekoliko velikih istraživanja i otkrili da kod žena posebno njihova osobnost može utjecati na to koliko će biti aktivne, ali i koliko će sebe doživljavati aktivnom - što nije uvijek jednako. Dvije glavne karakteristike koje utječu na to su ekstrovertiranost i neurotičnost.

Društvenim mrežama se širi snimka jako prljavog autobusa koji djecu iz zagrebačke škole pogođene potresom prevozi u drugu školu svaki dan.

Uspoređujući podatke o 314 muškaraca i žena u dobi između 70 i 85 godina te još 1098 osoba u dobi između 47 i 55 godina, znanstvenici su otkrili da su žene koje su bile više ekstrovertirane od prosjeka često prijavljivale da vježbaju više nego što je to njihov monitor zabilježio.



Istraživači vjeruju da se to može objasniti činjenicom da monitor bilježi aktivnost, dok ljudi prijavljuju vježbanje na temelju samoprocjene toga koliko su se umorno osjećali nakon vježbanja. Stoga je prirodno da se rezultati dijelom razlikuju. Žene s ovom karakternom osobinom ipak su bile aktivnije od onih koje su neurotične. One su, pak, bile nedovoljno aktivne i prema svom izvještaju i prema uređaju koji je bilježio kretanje.



Tia Kekäläinen, autorica istraživanja, rekla je da ovo svejedno ne bi trebao biti izgovor ljudima da ne treniraju i ne žive zdravo. Dapače, neurotičnim osobama vježbanje može pomoći da pobijede negativne osjećaje jer fizička aktivnost luči hormone sreće.



Ako vam je teško natjerati se na ozbiljne treninge, počnite sve s laganom šetnjom, planinarenjem vikendom ili laganom vožnjom bicikla, prenosi portal MindBodyGreen.