Nikada nemojte prati rublje na 30 ili 40 stupnjeva i to zbog vrlo ozbiljnog razloga!

Iako se pranje rublja na nižim temperaturama možda čini kao dobra ideja - ako ništa ekološki prihvatljivija -istraživanja su pokazala da to i nije baš dobra ideja i da bi se rublje ipak trebali trebalo prati na višim temperaturama.

Naime, odjeća koja se pere na niskim temperaturama, tvrde istraživači, može prenositi bakterije poput E. coli: ta bakterija živi na našoj koži i u organizmu, i to na temperaturi od 37 C stupnjeva, što znači da ih niska temperatura od 30 C neće ubiti.

Mikrobiolozi zato savjetuju da se odjeća pere na najmanje 60 C stupnjeva, što posebno vrijedi za dječju odjeću jer su djeca osjetljivija i imunitet im nije uvijek potpuno razvijen. A da biste bili sigurni da ste se s pranjem riješili svih bakterija, stručnjaci savjetuju i da povremeno 'okrenete' i praznu perilicu.

Praznu perilicu, kažu stručnjaci, upalite na najvišu temperaturu, na 90 C stupnjeva, kako biste se riješili svih bakterija.

