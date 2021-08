'Suprug je napustio restoran u kojem smo večerali - i otišao kod prostitutke'

"Draga Deidre, imam 55 godina i u drugom sam braku. Udala sam se prije osam godina za 58-godišnjaka i kroz sve ove godine me varao i lagao, ali izdaja koju sam nedavno doživjela potpuno me slomila", počela je svoju ispovijest anonimna žena.



Bili su na odmoru u Španjolskoj i sjedili su na večeri, a on je u jednom trenutku rekao da ima grčeve u trbuhu i da ide leći natrag u hotel. "Otišao je i rekao da ne trebam žuriti. Osjećala sam se kao idiot tako ostavljena u restoranu, ali odlučila sam si priuštiti laganu šetnju do hotela jer je bila predivna večer. Stigla sam, a on je ležao i čitao knjigu."



Zbrojila je dva i dva, kako kaže, idući dan kada je prostitutka nazvala i rekla da mu je ostala kartica kod nje. Pokušao je negirati da je bio s njom noć prije, ali nije mu uspjelo.

"Malo nakon što smo se vratili kući dobio je osip na intimnim dijelovima, vjerojatno jer nije koristio zaštitu. Među nama više nema ničega, razgovaramo samo kada se trebamo dogovoriti što ćemo kuhati. Ne mogu više ovo izdržati..."



Psihoterapeutkinja kojoj je poslala pismo, Deidre Sanders, rekla joj je da treba misliti na sebe. "Dala si mu bezbroj šansi, a on se i dalje ponaša neodgovorno i radi takve stvari. Teško je vratiti povjerenje kada se jednom sruši. Reci mu da trebaš promjenu i možete otići na bračno savjetovanje."

