Nije vam se učinilo: Evo zašto se simptomi menopauze pogoršavaju u jesen i zimu

Menopauza je prirodan dio života svake žene, obično se javlja između 45. i 55. godine i označava kraj reproduktivnog razdoblja. Tijekom ovog perioda dolazi do smanjenja proizvodnje hormona estrogena i progesterona, što može izazvati razne fizičke i emocionalne promjene, uključujući valunge, promjene raspoloženja, nesanicu i suhoću kože. Neke žene tvrde da se simptomi pogoršavaju u mračnim, hladnim jesenskim i zimskim mjesecima, a sada je stručnjakinja objasnila i zašto te kojih sedam stvari možete učiniti da biste to ublažili.

"Hladniji, tamniji mjeseci doista mogu pojačati simptome menopauze zbog hormonalnih fluktuacija, smanjene sunčeve svjetlosti i sezonskog stresa. Budući da tijelo prirodno proizvodi manje serotonina i vitamina D u jesen i zimu, određeni simptomi mogu se osjećati mnogo gore. Promjene temperature između hladnog vanjskog i toplog unutarnjeg zraka također mogu izazvati valunge i glavobolje, dok centralno grijanje noću može učiniti valunge još neugodnijima. Osim toga, sezonski stres i promjene rutine mogu povisiti razinu kortizola, dodatno remeteći hormonsku ravnotežu", objasnila je Josephine Smith, interna praktičarka globalnog trgovca zdravom hranom Supplement Hub.

Rekla je da postoji devet uobičajenih simptoma koji se mogu pogoršati tijekom hladnijih mjeseci, uključujući: loše raspoloženje, poremećaji sna, bolovi u zglobovima, svrbež kože, valunge, glavobolje, tjeskoba, magla u mozgu i palpitacije srca. "Ove sezonske promjene mogu stvoriti savršenu oluju za žene koje prolaze kroz menopauzu. Ulazak u jesen je dobro vrijeme da provjerite svoje tijelo i date prioritet dobivanju podrške koja vam je potrebna", dodala je Smith. Ovo je njezinih sedam ključnih savjeta koji će vam pomoći ublažiti simptome menopauze, piše Daily Express.

1. Pripremite svoju prehranu za zimu: "Kako se godišnja doba mijenjaju, tako je odlično vrijeme da se usredotočite na tople, hranjive obroke koji podržavaju vaše tijelo tijekom hormonalnih promjena. Mnoge namirnice pogodne za menopauzu sada su prirodno u sezoni, što ih čini lakšim za uključivanje u prehranu", objasnila je Smith. Preporučila je korjenasto povrće, lisnato zeleno povrće i cjelovite žitarice, nemasne proteine (npr. u hranjivim juhama ili varivima) te masnu ribu, sjemenke lana i chia sjemenke.

2. Nastavite se kretati, čak i kada je hladno: "Kraći dani i hladnije vrijeme mogu dovesti do toga da motivacija za vježbanje padne na najnižu razinu, ali redovito kretanje tijela je ključno tijekom menopauze. Ostanak aktivnim podržava gustoću kostiju i pokretljivost zglobova, a oboje može opasti zbog pada razine estrogena. Prelazak na aktivnosti u zatvorenom prostoru za jačanje mišića poput pilatesa ili treninga s utezima odličan je za hladnije mjesece. Međutim, ako možete, pokušajte i brzo šetati po prirodnom dnevnom svjetlu jer svježi zrak, vitamin D i pojačana razina serotonina mogu napraviti primjetnu razliku i u vašem fizičkom i u mentalnom blagostanju. Čak je i šetnja od 10 minuta dovoljna da učini nešto dobro", savjetovala je stručnjakinja.

Stigla je sezona variva: Otkrivamo 6 zasitnih i ukusnih jela na žlicu koja morate isprobati

3. Podržite svoju kožu iznutra prema van: "Svrbež i suha koža česti su simptomi menopauze koji se mogu pogoršati hladnim, suhim zrakom i povećanom upotrebom centralnog grijanja. Da biste to ublažili, ostanite hidrirani, koristite hranjive lokalne hidratantne kreme i razmislite o vitaminima za kožu poput dodataka omega-3 ili pojačivača kolagena kako biste poboljšali elastičnost kože iznutra", rekla je Smith.

4. Budite svjesni okidača valunga: Centralno grijanje, teža odjeća, začinjena hrana i konzumacija alkohola mogu pogoršati valunge tijekom jeseni i zime. Da biste se osjećali ugodnije i smanjili intenzitet valunga, pokušajte se odijevati u prozračne slojeve, dobro prozračivati ​​prostorije i izbjegavati uobičajene okidače u prehrani gdje god je to moguće.

5. Stvorite ugodno okruženje za spavanje: "Noćno znojenje i poremećen san vjerojatno će se pogoršati u grijanim spavaćim sobama, što neće doprinijeti mirnom noćnom snu. Održavajte svoju spavaću sobu hladnom i dobro prozračenom, čak i u jesen i zimu, koristite prozračne tkanine i razmislite o magneziju za kvalitetniji san", savjetovala je stručnjakinja.

6. Prilagodite svoje dodatke prehrani promjeni godišnjeg doba: "Važno je da žene u perimenopauzi i menopauzi prilagode svoj ciljani unos vitamina da bi podržale promjenu godišnjih doba. Ako ne dobivate preporučene dnevne doze iz hrane, preporučujem uzimanje vitamina D3 za zdravlje kostiju, podršku raspoloženju i imunitet, magnezija za bolji san te kalcija za održavanje gustoće kostiju dok estrogen opada", rekla je Smith.

7. Dajte prioritet svom mentalnom zdravlju: Kraći dani s nižom razinom svjetla mogu negativno utjecati na vaše raspoloženje, posebno u kombinaciji s hormonalnim promjenama. "Planirajte vrijeme za aktivnosti koje potiču mentalno zdravlje poput vođenja dnevnika, meditacije, vježbanja, samostalnih putovanja ili povezivanja s prijateljima i obitelji, što god je potrebno da napunite baterije da biste poboljšali raspoloženje i smanjili anksioznost", zaključila je Smith.