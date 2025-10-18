Spinalni kirurg upozorio: 'Ovo je najgora stvar koju možete učiniti za svoj vrat i leđa!'

Većina rijetko razmišlja o položaju u kojem spavam ili o načinu na koji sjedi i stoji, sve dok se ne pojavi bol u leđima. Tek kada osjetimo nelagodu ili ukočenost, postanemo svjesni koliko naše svakodnevne navike držanja i spavanja mogu utjecati na zdravlje kralježnice. Iako se čine bezazlenima, nepravilni položaji tijekom odmora ili rada mogu s vremenom dovesti do kronične boli, napetosti mišića i problema s držanjem tijela. Kralježnica pruža strukturnu potporu, omogućuje pokretljivost i fleksibilnost te štiti leđnu moždinu, što olakšava komunikaciju između mozga i ostatka tijela.

Lako je oštetiti kralježnicu svakodnevnim aktivnostima, posebno ako imate loše držanje, sjedilački način života i lošu tehniku ​​dizanja tereta. Uravnotežena prehrana, redovite kardiovaskularne vježbe te jačanje jezgre i fleksibilnosti ključni su za potporu kralježnici. Aerobne aktivnosti ne poboljšavaju samo srce i pluća, već i pamćenje, raspoloženje i sve mišiće u tijelu, uključujući one u vratu i leđima, a vježbanje je važno kao i držanje, objasnio je dr. Themistocles Protopsaltis. Trebali biste nekoliko puta tijekom dana povući ramena unatrag i podići vrat u neutralan položaj da biste ojačali naviku pravilnog držanja tijela i održavanja dobre posture, piše New York Post.

Može pomoći izvođenje nježnih istezanja kojima se mišići vrata pomiču lijevo i desno te gore i dolje. Ako ste na poslu i često gledate prema dolje u računalo ili telefon, podsjetite se da trebate poboljšati ergonomiju svog držanja i položaja kralježnice. Razmislite o korištenju stola s mogućnošću podešavanja visine ili o podizanju ekrana da ne biste stalno gledali prema dolje.

Kralježnica, uključujući vrat i donji dio leđa, mora biti u prirodno poravnatom položaju u obliku slova S s uravnoteženim krivuljama. Zato su najbolji položaji za spavanje za kralježnicu ravno na leđima ili boku. Spavanje na boku može smanjiti pritisak na stražnji dio grla, objasnio je spinalni kirurg. Ljudi koji se bore s apnejom za vrijeme spavanja, a koja ometa disanje, mogu smatrati taj položaj najučinkovitijim, uz štitnik za zube koji otvara dišne ​​​​putove i CPAP aparat koji propisuje liječnik za poboljšanje oksigenacije tijekom noći.

Osobe koje spavaju na trbuhu vjerojatno su najosjetljivije na probleme s vratom i leđima. To je zato što im je vrat vjerojatnije u okrenutom položaju gdje su mišići na jednoj strani više angažirani nego na drugoj. To može dovesti do grčeva i napetosti mišića, što rezultira ukočenim vratom ujutro. Netko tko osjeća bol u vratu kada se probudi trebao bi razmisliti o novom položaju za spavanje. Može biti teško promijeniti dugogodišnju naviku spavanja, ali može se isplatiti promijeniti položaj kada se probudite usred noći.

Najgore što možete učiniti je zaspati u lošem položaju. Kako je objasnio liječnik, ključno je ne drijemati na kauču ili naslonjaču jer vam vrat i leđa obično budu u položaju koji neće pomoći poravnanju kralježnice. Zapravo, vjerojatnije je da će vam zglobovi i diskovi kralježnice biti rotirani ili iskrivljeni. To će dovesti do ukočenog vrata ili leđa koji mogu biti bolni ili neugodni.

Ako se probudite s bolovima u vratu ili leđima, razmislite o toplom tuširanju i masaži bolnih mišića. Uz masažu mogu se primijeniti lokalni protuupalni lijekovi bez recepta ili led. Osnovni lijekovi koji se mogu kupiti bez recepta, poput nesteroidnih protuupalnih lijekova ili acetaminofena, također mogu pomoći.

Dr. Protopsaltis je za spavanje preporučio srednje tvrdi madrac i jastuk koji ne savija ili ne isteže vrat previše i drži ga u neutralnom položaju. Ti predmeti postaju posebno važni s godinama jer kralježnica ima tendenciju degeneracije kako starimo. Diskovi se urušavaju, formiraju se koštani izrasline i javlja se artritis. Općenito, jastuci izrađeni od memorijske pjene ili lateksa pružit će potporu, a istovremeno će se prilagoditi konturama kralježnice.

Drugi ljudi će više gravitirati prema ortopedskim jastucima s različitim oblicima. Osobe koje spavaju na leđima trebale bi imati jastuk koji pruža odgovarajuću visinu za potporu vratu. Također, pripazite na svoj madrac. Ako primijetite da su mu neki dijelovi ulegnuti, razmislite o kupovini novog. Neki ljudi preporučuju promjenu madraca svakih sedam do deset godina.