Nije samo za pranje zuba: Iskoristite pastu za čišćenje doma na ova tri načina

Iako većina ljudi misli na pastu za zube isključivo kao proizvod za održavanje blistavog osmijeha, ovaj mali svakodnevni proizvod može iznenađujuće dobro poslužiti i za čišćenje u kući. Zahvaljujući blagim abrazivnim česticama i sredstvima za poliranje, pasta za zube može ukloniti mrlje, ogrebotine i nečistoće s različitih površina. Od poliranja nakita do uklanjanja tragova sa zaslona ili školjke umivaonika, njezina upotreba u kućanstvu može biti kreativno i praktično rješenje kada nemate pri ruci specijalizirane proizvode za čišćenje.

Većina ljudi kombinira ovaj osnovni proizvod za kupaonicu s limunom za čišćenje perilica posuđa i perilica rublja, ali proizvod je puno svestraniji. Vlasnici kuća sada otkrivaju tri neočekivana načina da ga iskoriste za čišćenje kuće, piše Daily Express. Kako se sve više ljudi okreće pristupačnim, višenamjenskim rješenjima, tako pasta za zube postaje neočekivani favorit za čišćenje. Sa samo malo paste za zube i krpom možete lako očistiti mrlje po kući, zamagljena ogledala u kupaonici i fuge, a evo i kako ti učiniti.

1. Uklanjanje mrlja: Prema Better Homes and Gardens, pasta za zube je brzo djelujuće rješenje za uklanjanje mrlja s tepiha. "Sljedeći put kada se hrana ili piće prolije po tepihu ili kauču, uzmite tubu paste za zube što je brže moguće. Nanesite obilnu količinu paste za zube na mrlju i pustite da se pasta potpuno osuši i upije mrlju. Nakon što se osuši, upotrijebite krpu koju ste namočili toplom vodom da obrišete pastu za zube. Usisavačem pokupite ostatke paste za zube", savjetovao je stručnjak.

Pasta za zube također može ukloniti mrlje od hrane s vašeg omiljenog posuđa. Ako imate problema s mrljama od čaja i kave na šalicama, nanesite pastu za zube na vlažnu spužvu, istrljajte šalice i temeljito isperite da biste isprali ostatke paste za zube. Masna i začinjena hrana poput špageta ili juhe također može ostaviti neželjene mrlje i mirise u posudama za čuvanje hrane. Jednostavno nanesite sloj paste za zube unutar posude i ostavite je preko noći. Ujutro očistite posudicu tekućinom za pranje posuđa i vodom.

2. Odmagljivanje ogledala: Ako često trebate odmagliti ogledalo nakon vrućeg tuširanja ili parne kupke, pokušajte upotrijebiti pastu za zube da biste zaustavili zamagljivanje prije nego što se stvori. Jednostavno utrljajte malu količinu paste za zube na ogledalo, a zatim je obrišite neposredno prije kupanja. To će spriječiti lijepljenje magle za staklo, izvijestio je Better Homes & Gardens.

Alternativno, možete korisititi i pjenu za brijanje."Uzmite malo kreme za brijanje na prst i rasporedite je po površini ogledala u kupaonici. Obrišite ju mekim ručnikom ili krpom od mikrovlakana. Ovaj jednostavni trik djeluje kao učinkovita barijera protiv taloženja pare na površini zrcala", rekao je stručnjak iz Bath Cityja.

3. Čišćenje fuga: Prljavštinu i nečistoću s fuga može biti teško ukloniti u kupaonicama i kuhinji. Međutim, stručnjak za kućanstvo objasnio je da će nanošenje paste na četkicu za zube i ribanje učiniti kupaonice i kuhinje blistavima i besprijekornima. "Za razliku od drugih predmeta, fuge je sigurno čistiti pastom. Pasta će pomoći u posvijetljavanju fuga", zaključio je stručnjak.