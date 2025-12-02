Nevjerojatna pojava: Znanstvenici pokušavaju otkriti zašto malene bebe čudesno mirišu

Iako dojenčad na prvi pogled djeluje bespomoćno, riječ je o bićima koja spadaju u najzaštićenije pripadnike ljudske vrste na planeti. Njihove velike oči, meka koža i bucmasti obraščići koji tope srca, nevjerojatna su motivacija za brigu odraslima kojima pritom ne smetaju ni prljave pelene, bljuckanje i neprospavane noći. U arsenal dojenačkih oružja pred kojim su odrasli nemoćni, ubraja se i neodoljiv miris novorođenčeta, posebno na tjemenu, koji mnogi uspoređuju sa svježim keksima ili morskim povjetarcem. Taj miris na predstavlja samo ugodu; on pomaže roditelju i djetetu da se brzo povežu u prvim danima života. Znanost sve češće pokazuje da je riječ o snažnom socijalnom signalu, piše portal What to Expect.

Svaka beba miriše jedinstveno: općenito blago slatko, ponekad 'mliječno' ili 'sirasto', a specifične note razlikuju se od djeteta do djeteta. Miris je prisutan odmah nakon rođenja, bez obzira na način poroda, traje nekoliko tjedana i potom polako blijedi. Istraživanje u časopisu Frontiers in Psychology pratilo je moždanu aktivnost 30 žena, od kojih je polovina nedavno rodila, dok druga polovina uopće nije rađala. Svim ženama su dali odijelca beba starih dva dana koje nisu poznavale. U obje skupine pritom su se u mozgu aktivirala područja zadužena za nagradu, nalik onima koja se 'pale' uz ukusnu hranu, što objašnjava zašto je miris beba toliko privlačan.

Točan izvor mirisa ostaje misterij, ali glavni 'osumnjičenik' je vernix caseosa — bijeli, voštani premaz koji u maternici štiti bebinu kožu i zadržava vlagu. Tijekom poroda vernix djeluje kao lubrikant, štiti od vaginalnih bakterija i pomaže u regulaciji temperature. Nakon rođenja pomaže koži da se prilagodi vanjskom svijetu. Obično se ispere u roku od 24 sata, ali trag mirisa može se zadržati na kosi i koži. Time se dobiva kratko 'mirisno prozorsko razdoblje' važno za rano povezivanje.

Zašto nam bebe mirišu tako privlačno? Vjerojatno zato što miris snažno potiče sjećanja, signalizira sigurnost i jača emocije privrženosti, što je evolucijski korisno u kaotičnim prvim tjednima roditeljstva. Neka istraživanja bilježe da majke koje se teže povezuju s djetetom rjeđe preferiraju miris vlastite bebe i slabije ga prepoznaju. No, te teze još traže čvršće potvrde, pa zasad ostaju intrigantna hipoteza. U svakom slučaju, izgleda da miris djeluje kao biološko 'ljepilo' odnosa.

Bebe se rađaju sa svih pet osjetila, a njuh se razvija već u maternici i od rođenja je funkcionalan. Zahvaljujući njemu prepoznaju majčino mlijeko, lakše se hrane i radije biraju tkanine koje mirišu na mamu. Lakše prihvaćaju i neznance ako nose miris koji im je već poznat, a neonatalni odjeli zato često stavljaju mirisne tkanine roditelja u inkubatore kako bi prijevremeno rođene bebe bile smirenije. Iako izvorni 'miris novorođenčeta' s vremenom nestaje, mnogi roditelji kažu da ih miris njihove djece očarava i kasnije, a sjećanje na te prve mirisne dane ostaje iznenađujuće postojano.