Nevjerojatna priča: Nakon 60 godina saznao da je zamijenjen u rodilištu, sada tuži bolnicu

Muškarac iz New Yorka otkrio je da mu roditelji nisu biološki roditelji, i to više od 60 godina nakon svog rođenja, piše portal People. Kevin McMahon (64) podnio je tužbu protiv bolnice Jamaica Hospital Medical Center u četvrti Queens u New Yorku 2021. godine, tvrdeći da se radi o slučaju liječničkog nemara zbog zamjene novorođenčadi – njega i Rossa McMahona – 26. svibnja 1960. godine. Obojica su u rodilištu bila označena kao 'beba McMahon' i rođena unutar razmaka od sat i 45 minuta, ispričao je medijima Kevinov odvjetnik Jeremy Schiowitz. Navodno su tada zamijenjeni i dani pogrešnim roditeljima.

Kevin je saznao svoj pravi identitet nakon što je žena s kojom je odrastao kao sa sestrom, Carol Vignola (66), poslala njihove DNK uzorke na Ancestry.com u listopadu 2020. godine. Vignola je tada otkrila da ima biološkog brata za kojeg nije znala, navodi se u sudskim dokumentima. Rezultati testa potvrdili su dugogodišnje sumnje Vignole i Kevina – da on nije biološki povezan s obitelji. Vignola je, prema vlastitim riječima, počela sumnjati da Kevin nije njezin brat još kad je imala sedam godina. Nakon što je saznala istinu, rekla je to Kevinu, koji je bio šokiran otkrićem.

U siječnju 2021. Kevin je i sam poslao svoj DNK test na Ancestry.com, što je dodatno potvrdilo njegov pravi identitet. Otkrio je i da ima biološkog brata, Keitha. Kasnije su Kevin, Keith, Vignola i Ross napravili dodatne testove kako bi se potvrdile njihove genetske veze. 'Bio je to šok. Doslovno nisam mogao prihvatiti informaciju', rekao je Kevin medijima. 'Dugo sam mislio: nisam ja Kevin McMahon. Ja sam zapravo Ross McMahon... Pomislio sam: Ja nisam nitko... ne postojim.'

Kevin je izjavio da su ga tijekom djetinjstva mučili članovi obitelji koji su sumnjali da nije njihova krv. 'To je bio onaj nedostajući dio slagalice', rekao je. 'To je objasnilo zašto je moje djetinjstvo bilo kakvo je bilo.' Rekao je kako su i njegova baka po ocu i otac sumnjali da nije njihov i tako su se i ponašali prema njemu. Zbog njegove maslinaste puti i smeđih očiju, baka je sumnjala da je njegova majka imala aferu. 'Izgledalo je kao da me mrzi', rekao je Kevin. 'Vjerovala je da nisam dijete njezinog sina – i bila je u pravu. Imali smo fizički nasilne trenutke i naučio sam je se bojati i držati se podalje, izvan njezina dohvata', rekao je Kevin, dodajući da se bojao i svog pokojnog oca. 'Često sam kao dijete dobivao batine. Nisam se veselio kad bi moj otac dolazio kući', rekao je. 'Mislio sam da me uopće ne voli.' Dodao je kako ga je obitelj držala na distanci.

Svih četvero roditelja uključenih u ovu zamjenu preminulo je prije nego što je otkriće izašlo na vidjelo. Kevin je priznao i da je pomalo ljubomoran na Rossa. 'Obasipali su ga pažnjom', rekao je Kevin. 'Moj biološki brat Keith kaže da je naš biološki otac bio Rossov najveći obožavatelj – uvijek ga je podržavao, bio tu za njega. Volio bih da sam to imao.'

Kevin tuži bolnicu zbog liječničkog nemara, tvrdeći da je pretrpio 'nemarno izazvanu emocionalnu bol, 'teški mentalni šok i emocionalni stres', 'veliku emocionalnu bol i patnju' te da ima i nastavit će imati troškove liječenja svojih teških emocionalnih trauma. On i njegov pravni tim traže financijsku odštetu, čiji iznos nije javno naveden. 'Izgledaju hladno i bezosjećajno jer ne žele čak ni priznati da se to dogodilo', istaknuo je, govoreći o bolnici Jamaica. 'Dvije bebe. Ista bolnica. Isti dan. Ista prezimena. Oboje označeni kao ''beba McMahon,''', rekao je odvjetnik Jeremy Schiowitz za People. 'Rodni listovi slijede jedan iza drugog. Nema misterija – bolnica ih je zamijenila. DNK to dokazuje.' Schiowitz je dodao da bolnica 'nije dvaput provjerila svoje postupke. 'Ovo nije bio nesretan slučaj. Ovo je bila tragedija koja se mogla spriječiti', zaključio je, dok su predstavnici bolnice Jamaica Hospital Medical Center odbili komentirati slučaj.

GALERIJA Zadnja znamenka vaše godine rođenja otkriva vašu sudbinu: Očekuje li vas sreća, prevara ili zdravstveni problemi?