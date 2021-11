'Neprestano imam seksualne maštarije o svom bivšem dečku, kako da prestanem?'

- Neprestano imam seksualne snove o svom bivšem i to me stvarno uznemiruje. Bila sam s njim dvije godine, a onda smo bili prijatelji s povlasticama još godinu dana - napisala je jedna žena za The Sun.

Nije ga uopće vidjela otkako je započela vezu s novim dečkom, s kojim je već četiri godine. Njezin bivši dečko je bio vrlo pustolovan seksualno i otkrio joj mnogo različitih iskustava.

- Imam veliki seksualni nagon pa i ove neželjene snove. A moj dečko boji se imati seks sa mnom jer se brine da ću ostati trudna - nastavila je.

- Kako je vaš dečko oprezan i vaš seksualni nagon je povećan, vjerojatno se vaša podsvijest okreće vašem bivšem, koji je veoma seksualno aktivan. Razgovarajte sa svojim dečkom o drugim mogućnostima kontracepcije i recite mu koliko vam nedostaje seks - odgovorila joj je Deidre.

