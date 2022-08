Nemojte im vjerovati: Ovi horoskopski znakovi nikad ne održa svoja obećanja

Obećanja pomažu u jačanju povjerenja i odanosti. Svi mi dajemo obećanja, ali mnogi od nas ih se neće moći pridržavati, što ne samo da koči odnos, već ruši sposobnost druge osobe da više ikome vjeruje. Uz to, držati se obećanja puno je teže nego ih dati, a neki ljudi imaju naviku davati nejasna obećanja. Razlog za to može biti bilo što, od bijega iz situacije do uzimanja druge osobe zdravo za gotovo. Takvim ljudima se nikada ne može vjerovati jer nisu baš pouzdani. Evo pet horoskopskih znakova koji su neiskreni, nepouzdani i ne mogu održati svoja obećanja, kako piše Pinkvilla.

Ovan

Ljudi rođeni u Ovnu zauzeli su prvo mjesto na popisu onih kojima se ne može vjerovati. Ovi znakovi su posvećeni sebi i istaknuti su zbog svog brzog života pa mogu lako davati lažna obećanja samo iz razloga da dostignu vrh. Ovi ljudi obično daju obećanja čak i ne razmišljajući o praktičnosti i kao rezultat toga često ostaju neučinkoviti kada je riječ o ispunjenju obećanja.

Najviše je bogataša na svijetu ovog horoskopskog znaka:

Vaga

Poznati i pod imenom ljudi koji ugađaju ljudima, oni rođeni u Vagama daju obećanja samo kako bi zadržali tuđe srce i nikad ne misle ono u što se kunu. Ovi ljudi jednostavno ne mogu reći ne u lice i zato daju prazna obećanja koja ne mogu održati.

Strijelac

Budući da su vatreni znak, Strijelci se vole prepustiti toku i u tom toku daju obećanja, ali njihova namjera nikada nije loša. Oni žele održati svoja obećanja, ali njihova avanturistička priroda ih tjera da budu uhvaćeni u višestruke poslove ili vlastite probleme da zaborave na obećanja koja su dali i nenamjerno ih prekrše.

Vodenjak

Ljudi rođeni u znaku Vodenjaka poznati su po sebičnom stavu i u obećanja se upuštaju samo ako od vas žele nešto zauzvrat. Čuvajte se sebičnih namjera takvih ljudi. Nakon što dobiju što žele od vas, neće čak ni doći, razgovarati ili spominjati obećanja koja su vam dali.

Riba

Osobe s ovim horoskopskim znakom iznimno su dobre i vole pomagati ljudima, ali pune svoj tanjur s toliko stvari da ne mogu ispuniti vlastita obećanja. Rođeni u znaku Riba nisu u stanju odbiti ljude i često pretjeruju kako bi nekako održali sva obećanja koja su dali, ali s toliko stvari na pameti često to nisu u stanju učiniti.

Istraživanje navika hrvatskih turista: Idu li na more i koliko troše?