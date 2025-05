Nemojte ih ignorirati: Ovih šest znakova pokazuju da vašem ljubimcu treba hitna pomoć

Vlasnici kućnih ljubimaca imaju veliku odgovornost za zdravlje i dobrobit svojih ljubimaca. Iako su psi često otporni i pokazatelji bolesti nisu uvijek očiti, važno je da vlasnici nauče prepoznati simptome koji mogu ukazivati na to da njihov ljubimac treba pomoć. Rano prepoznavanje znakova bolesti ili nelagode može biti ključno za brzo djelovanje i sprečavanje ozbiljnijih problema.

Kada vaš ljubimac ima problema, tada često može biti teško razumjeti što nije u redu, a iako se mnogi psi mogu oporaviti sami, postoje neki simptomi koji mogu ukazivati na to da im je potrebna hitna pomoć. Zato je veterinar Ben objavio video na TikToku da bi pomogao vlasnicima prepoznati nekoliko simptoma na koje treba obratiti pozornost i kada je potrebno hitno posjetiti veterinara, piše Daily Express.

1. Nemogućnost mokrenja: Ako vaš ljubimac ima poteškoća s mokrenjem ili ne može mokriti, to može biti znak nečeg ozbiljnijeg. To može biti simptom kod bilo koje životinje, ali može biti posebno čest kod mužjaka mačaka i nešto što može biti kobno. Nemogućnost mokrenja može uzrokovati nakupljanje urina što uzrokuje oticanje mjehura, što pak uzrokuje porast razine toksina, pa čak i dovodi do pucanja samog organa. Ako vidite da se vaš ljubimac napreže, a uopće ne mokri, hitno se obratite svom veterinaru koji će vam pomoći.

2. Natečeni trbuh: Ako imate psa veće pasmine čiji je trbuh iznenada narastao i izgleda natečeno, a pas povraća, ali ne uspijeva ništa izbaciti, to može biti znak da ima GDV (gastrointestinalnu dilataciju i volvulus) ili uvijeni želudac.To stanje nastaje kada se želudac napuni plinovima, tekućinom ili hranom, a zatim se uvije, što blokira prolaz sadržaja i potencijalno prekida protok krvi.

3) Gutanje toksina: Sigurno smo svi čuli priče o psima koji su sami počastili raznom hranom, ali ako je vaš ljubimac pojeo nešto otrovno za njega, odmah ga odvedite veterinaru. "Ako je ljubimac pojeo nešto otrovno, nikada ne odgađajte kontaktiranje veterinara jer je često najučinkovitiji način liječenja izazvati povraćanje, da bi povratio toksin, ali nakon jednog ili dva sata, toksin će već napustiti želudac i neće biti učinkovit", objasnio je Ben.

4) Napadaj koji traje dulje od pet minuta: Ako ljubimac ima napadaj koji traje dulje od pet minuta, to može imati opasan utjecaj na njegov život. Ako vaš ljubimac doživi nekoliko napadaja tijekom dana, veterinar Ben savjetovao je da odmah potražite pomoć jer brzi tretman može spriječiti oštećenje mozga, pa čak i smrt.

5) Poteškoće s disanjem: Iako je to nešto što može biti prilično uobičajeno, ako vaš ljubimac ima problema s disanjem, to može biti znak nečega mnogo ozbiljnijeg. "Ako primijetite da im je disanje naprezajuće, ako koriste trbuh za disanje, ako dišu ubrzano, ako imate psa koji pretjerano laje ili mačku koja diše s otvorenim ustima, to je često razlog za zabrinutost", objasnio je veterinar.

6) Velika trauma: Ono što Ben smatra najočiglednijim prijedlogom na popisu jest da, ako vaš ljubimac doživi ozbiljan ili jaki udarac, čak i ako se oporavi i izgleda dobro, treba ga pregledati veterinar. "Izuzetno su dobri u skrivanju znakova čak i ozbiljnih unutarnjih ozljeda", objasnio je. Ako se vaš ljubimac počne ponašati drugačije i zabrinuti ste, odmah razgovarajte s veterinarom.