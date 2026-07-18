Pakirate li i vi previše donjeg rublja kada idete na putovanje? Evo koliko zapravo trebate ponijeti

Kada se spremamo na putovanje, tada je lako prepustiti se misli "bolje da ponesem i ovo". Rezultat je često kofer prepun stvari koje možda uopće nećemo koristiti. I dok je cilj biti pripremljen, previše stvari može otežati kretanje i stvoriti dodatni stres tijekom putovanja. Također, ljudi najčešće pretjeraju s količinom donjeg rublja za nekoliko dana putovanja. Mnoge osobe imaju potrebu spakirati dodatne stvari da bi se pripremile takve iznenadne scenarije.

"Većina putnika pakira previše komada donjeg rublja jer im to pruža osjećaj udobnosti i sigurnosti. Za mnoge putnike, pakiranje dodatnog donjeg rublja pruža osjećaj kontrole, posebno ako se osjećaju nesigurno prije putovanja", rekla je Amanda Parker, stručnjakinja za putovanja u britanskoj putničkoj tvrtki Netflights.

Osim toga, donje rublje je odjevni predmet toliko malen da se čini kao da neće zauzeti previše mjesta u prtljazi. No, čak i mali predmeti mogu zauzeti prijeko potreban prostor u vašoj torbi. Da bi uklonila svaku nedoumicu oko savršenog pakiranja, Parker je otkrila praktičnu formulu koja pomaže točno odrediti koliko donjeg rublja je potrebno ponijeti na putovanje, piše New York Post.

"Krajnji trik koji trebate znati kada je u pitanju pakiranje jest da trebate spakirati tri para donjeg rublja više od broja dana vašeg odmora. To je idealna kombinacija! Dakle, ako idete na pet dana, spakirajte osam komad donjeg rublja", savjetovala je Parker.

Objasnila je da ta tri dodatna komada djeluju kao vaša sigurnosna mreža, bez prepunjavanja kofera. "U slučaju neočekivanih kupanja, iznenadnih planinarenja, znojnih dana putovanja ili jednostavno zbog udobnosti da se prije večere presvučete u svježi par donjeg rublja, bit ćete spremni!", zaključila je stručnjakinja.