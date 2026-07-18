Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
dobro za znati

Pakirate li i vi previše donjeg rublja kada idete na putovanje? Evo koliko zapravo trebate ponijeti

Shutterstock
VL
Autor
Večernji list
18.07.2026.
u 07:02

"Većini putnika to to pruža osjećaj udobnosti i sigurnosti", rekla je stručnjakinja

Kada se spremamo na putovanje, tada je lako prepustiti se misli "bolje da ponesem i ovo". Rezultat je često kofer prepun stvari koje možda uopće nećemo koristiti. I dok je cilj biti pripremljen, previše stvari može otežati kretanje i stvoriti dodatni stres tijekom putovanja. Također, ljudi najčešće pretjeraju s količinom donjeg rublja za nekoliko dana putovanja. Mnoge osobe imaju potrebu spakirati dodatne stvari da bi se pripremile takve iznenadne scenarije.

"Većina putnika pakira previše komada donjeg rublja jer im to pruža osjećaj udobnosti i sigurnosti. Za mnoge putnike, pakiranje dodatnog donjeg rublja pruža osjećaj kontrole, posebno ako se osjećaju nesigurno prije putovanja", rekla je Amanda Parker, stručnjakinja za putovanja u britanskoj putničkoj tvrtki Netflights.

Osim toga, donje rublje je odjevni predmet toliko malen da se čini kao da neće zauzeti previše mjesta u prtljazi. No, čak i mali predmeti mogu zauzeti prijeko potreban prostor u vašoj torbi. Da bi uklonila svaku nedoumicu oko savršenog pakiranja, Parker je otkrila praktičnu formulu koja pomaže točno odrediti koliko donjeg rublja je potrebno ponijeti na putovanje, piše New York Post.

"Krajnji trik koji trebate znati kada je u pitanju pakiranje jest da trebate spakirati tri para donjeg rublja više od broja dana vašeg odmora. To je idealna kombinacija! Dakle, ako idete na pet dana, spakirajte osam komad donjeg rublja", savjetovala je Parker.

Objasnila je da ta tri dodatna komada djeluju kao vaša sigurnosna mreža, bez prepunjavanja kofera. "U slučaju neočekivanih kupanja, iznenadnih planinarenja, znojnih dana putovanja ili jednostavno zbog udobnosti da se prije večere presvučete u svježi par donjeg rublja, bit ćete spremni!", zaključila je stručnjakinja.

Ključne riječi
prtljaga donje rublje pakiranje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Otvorene veze i nesigurnosti

Izazovi otvorene veze: 'Preferiram živjeti u neznanju, a partner želi znati sve detalje mojih odnosa'

Otvorene veze još uvijek nisu uobičajen izbor za većinu parova, a baš zbog toga zato privlače pažnju i izazivaju raznolike reakcije javnosti. U kolumni This is How We Do It britanskog The Guardiana, u kojoj čitatelji anonimno dijele iskustva o ljubavi, seksu i vezama, jedan je par iskreno progovorio o pravilima koja su postavili i nesigurnostima s kojima se svakodnevno suočavaju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!