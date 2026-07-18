Treba li pizzu jesti nožem i vilicom ili ne? Stručnjak za bonton napokon je riješio dilemu

Jedenje pizze često izaziva više pitanja nego što bismo očekivali, a jedna od najvećih rasprava među ljubiteljima ove popularne hrane je treba li je jesti nožem i vilicom ili rukama. Dok jedni tvrde da je ispravno držati se pribora za jelo, drugi pak smatraju da prava pizza zahtijeva rukama osjetiti svaki zalogaj.

Možda ste cijeli život nepravilno jeli pizzu, prema stručnjaku za bonton Williamu Hansonu. Pizza je jedna od najpopularnijih jela za van i tradicionalno se vadi rukama izravno iz kutije jer dolazi narezana na kriške koje lako možete uzeti. No, ako naručite pizzu u restoranu, to nije tako jednostavno i postavlja se pitanje - uzimate li pizzu rukama ili koristite nož i vilicu? Neki ljudi tvrde da je jedenje bilo koje hrane rukama u restoranu nepristojno, pa uvijek koriste nož i vilicu za rezanje pizze na komade veličine zalogaja. U videu na TikToku, William Hanson objasnio je da je pizza, budući da ima koru za koju se možete držati, zapravo dizajnirana da se jede rukama tako da nije nepristojno tako je jesti u restoranu, piše Mirror.

"Pizza je, klasično, dizajnirana da se jede rukama. Zato postoji kora. Ne morate koristiti nož i vilicu. Možete je jednostavno podići i preklopiti", rekao je Hanson. Napomenuo je da se pizza ne smije podizati i pustiti da se prevrće jer bi to moglo stvoriti nered s umakom od rajčice i rastopljenim sirom koji bi potencijalno mogli pasti s kriške. Umjesto toga, trebali biste preklopiti krišku pizze prema unutra tako da vam ruke dodiruju samo suhu podlogu i koru.

Ako imate pizzu s manje čvrstom strukturom i ustanovite da je sam vrh kriške još uvijek mekan, možete ga preklopiti prema ostatku kriške, stvarajući neku vrstu "sendviča" koji možete jesti bez ikakvog rizika od nereda. No, mnogi korisnici TikToka nisu bili uvjereni u stručnjakov savjet. Neki su rekli da bi nastavili jesti pizzu nožem i vilicom, bez obzira na to što je stručnjak za bonton rekao, posebno u javnosti.

@williamhansonetiquette You don’t need to use a knife and fork; pizza is not a formal food! ♬ original sound - William Hanson

Drugi su istaknuli da je u nekim zemljama uobičajena praksa koristiti nož i vilicu, pa će oni nastaviti činiti ono što se smatra ispravnim u njihovoj zemlji. "Nijemci jedu pizzu vilicom i nožem", napisala je jedna osoba. No, bilo je i onih koji su oduševljeni time da ne moraju koristiti nož i vilicu u restoranu. "Po prvi put se konačno slažem s onim što si rekao!", komentirao je korisnik.