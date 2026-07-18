Čokoladni keksi gotovi za 30 minuta: Idealni kada vam se jede nešto slatko

Američki keksi s komadićima čokolade poznati su po svojoj mekoj teksturi i bogatom okusu koji dolazi od kombinacije maslaca, šećera i otopljenih komadića čokolade. Upravo zbog te jednostavne, ali savršeno uravnotežene kombinacije sastojaka, ovaj je desert postao klasik u mnogim kućanstvima diljem svijeta.

Jedna od najvećih prednosti ovog recepta je njegova praktičnost. Tijesto se priprema brzo, sastojci su lako dostupni, a keksi su gotovi dok si rekao keks. Osim toga, recept se može lako prilagoditi vlastitom ukusu tako da u njega dodate orašaste plodove, tamnu ili bijelu čokoladu. Bez obzira pripremate li ih za obiteljsko druženje, dječju proslavu ili si jednostavno želite zasladiti dan, američki keksi s komadićima čokolade uvijek siguran su izbor čak i za one najizbirljivije.

Sastojci:

1 jaje

125 grama neslanog maslaca

50 grama bijelog šećera

100 grama smeđeg šećera

2 žlice sirupa agave ili meda

2 žličice ekstrakta vanilije

190 grama glatkog ili višenamjenskog brašna (ako je smjesa nehomogena dodajte još po potrebi)

1⁄4 žličice praška za pecivo

prstohvat soli

135 grama nasjeckane čokolade za kuhanje (ili druge čokolade po vašoj želji)

Priprema: Pećnicu zagrijte na 180°C. Lagano otopite maslac u loncu ili mikrovalnoj. Bolje je ako se maslac ne otopi u potpunosti nego polovično. Ako maslac otopite u potpunosti to nije problem, ali samo pazite da ga ne pregrijete. Maslac miksati sa smeđim i bijelim šećerom. Kada se šećer otopi, a smjesa postane kremasta u nju dodati jaje, sirup i vaniliju. Lagano pomiješati samo da se sjedini. Nakon toga dodati ostale suhe sastojke, tj. prašak za pecivo, brašno i sol. Po potrebi dodati još brašna kako bi dobili homogenu i formiranu smjesu, ali pazite da ga ne dodate previše kako tijesto ne bi postalo presuho. 3⁄4 sjeckane čokolade ubaciti u smjesu te ju izmiješajte rukama. Od smjese napravite od 15 do 20 kuglica i na vrh kuglica utisnite ostatak čokolade (ovisno o tome koliko velike kekse želite) te pecite od 10 do 12 minuta (ne dulje od toga jer će se prepeći i postati tvrdi). Ostaviti dovoljno prostora između kuglica kako se u pećnici ne bi spojili tijekom pečenja. Kolačići će postati zlatni samo po rubovima, a središnji dio će izgledati blijedo. Kekse ostavite da se hlade 30 minuta na sobnoj temperaturi ili 15 minuta na zraku (ni slučajno nemojte kekse staviti u frižider jer će se šećer opet kristalizirati i dobit ćete nepoželjnu teksturu keksa).