Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
S ovim ne možete pogriješiti!

Čokoladni keksi gotovi za 30 minuta: Idealni kada vam se jede nešto slatko

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
18.07.2026.
u 07:03

Mekani iznutra, blago hrskavi izvana i puni komadića čokolade, američki keksi već su desetljećima jedan od najpopularnijih deserata na svijetu. Ovaj jednostavan, ali iznimno ukusan kolač savršen je za sve prilike, bilo da želite nešto slatko uz kavu, pripremate desert za goste ili tražite recept koji će obožavati svi uzrasti.

Američki keksi s komadićima čokolade poznati su po svojoj mekoj teksturi i bogatom okusu koji dolazi od kombinacije maslaca, šećera i otopljenih komadića čokolade. Upravo zbog te jednostavne, ali savršeno uravnotežene kombinacije sastojaka, ovaj je desert postao klasik u mnogim kućanstvima diljem svijeta.

Jedna od najvećih prednosti ovog recepta je njegova praktičnost. Tijesto se priprema brzo, sastojci su lako dostupni, a keksi su gotovi dok si rekao keks. Osim toga, recept se može lako prilagoditi vlastitom ukusu tako da u njega dodate orašaste plodove, tamnu ili bijelu čokoladu. Bez obzira pripremate li ih za obiteljsko druženje, dječju proslavu ili si jednostavno želite zasladiti dan, američki keksi s komadićima čokolade uvijek siguran su izbor čak i za one najizbirljivije. 

Sastojci:

  • 1 jaje
  • 125 grama neslanog maslaca 
  • 50 grama bijelog šećera
  • 100 grama smeđeg šećera 
  • 2 žlice sirupa agave ili meda
  • 2 žličice ekstrakta vanilije
  • 190 grama glatkog ili višenamjenskog brašna (ako je smjesa nehomogena dodajte još po potrebi)
  • 1⁄4 žličice praška za pecivo
  • prstohvat soli
  • 135 grama nasjeckane čokolade za kuhanje (ili druge čokolade po vašoj želji)

Priprema: Pećnicu zagrijte na 180°C. Lagano otopite maslac u loncu ili mikrovalnoj. Bolje je ako se maslac ne otopi u potpunosti nego polovično. Ako maslac otopite u potpunosti to nije problem, ali samo pazite da ga ne pregrijete. Maslac miksati sa smeđim i bijelim šećerom. Kada se šećer otopi, a smjesa postane kremasta u nju dodati jaje, sirup i vaniliju. Lagano pomiješati samo da se sjedini. Nakon toga dodati ostale suhe sastojke, tj. prašak za pecivo, brašno i sol. Po potrebi dodati još brašna kako bi dobili homogenu i formiranu smjesu, ali pazite da ga ne dodate previše kako tijesto ne bi postalo presuho. 3⁄4 sjeckane čokolade ubaciti u smjesu te ju izmiješajte rukama. Od smjese napravite od 15 do 20 kuglica i na vrh kuglica utisnite ostatak čokolade (ovisno o tome koliko velike kekse želite) te pecite od 10 do 12 minuta (ne dulje od toga jer će se prepeći i postati tvrdi). Ostaviti dovoljno prostora između kuglica kako se u pećnici ne bi spojili tijekom pečenja. Kolačići će postati zlatni samo po rubovima, a središnji dio će izgledati blijedo. Kekse ostavite da se hlade 30 minuta na sobnoj temperaturi ili 15 minuta na zraku (ni slučajno nemojte kekse staviti u frižider jer će se šećer opet kristalizirati i dobit ćete nepoželjnu teksturu keksa).

Ključne riječi
recept dana recept američki keksi keksi s komadićima čokolade

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Otvorene veze i nesigurnosti

Izazovi otvorene veze: 'Preferiram živjeti u neznanju, a partner želi znati sve detalje mojih odnosa'

Otvorene veze još uvijek nisu uobičajen izbor za većinu parova, a baš zbog toga zato privlače pažnju i izazivaju raznolike reakcije javnosti. U kolumni This is How We Do It britanskog The Guardiana, u kojoj čitatelji anonimno dijele iskustva o ljubavi, seksu i vezama, jedan je par iskreno progovorio o pravilima koja su postavili i nesigurnostima s kojima se svakodnevno suočavaju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!