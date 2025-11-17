Ne morate paliti sušilicu: Rublje će se osušiti dvostruko brže ako u prostoriju stavite ovu stvar

Sušenje odjeće u zatvorenom prostoru često je nužnost, posebno tijekom hladnih ili kišnih mjeseci. Iako je praktično, može biti izazovno jer se tkanine sporije suše što može povećati razinu vlage u prostoru koja može dovesti do neugodnog mirisa ili stvaranja plijesni. Zato se ljudima se savjetuje da dodaju jednu stvar u prostorije u kojima suše rublje jer bi to moglo pomoći da se odjeća osuši dvostruko brže u hladnijim zimskim mjesecima.

Razlog zašto se rublje dulje suši u hladnijim zimskim mjesecima je taj što je u hladnijem zraku dostupno manje energije za isparavanje, a zimski zrak je često vlažniji. Topli zrak može zadržati više vlage od hladnog zraka, pa kako temperatura pada, tako se sposobnost zraka da apsorbira vodu iz odjeće smanjuje, što usporava proces sušenja. Tim stručnjaka iz tvrtke Which? podijelio je svoj trik kako da rublje ove zime osušite dvostruko brže dodavanjem jedne male stvari u prostoriju u kojoj želite sušiti odjeću, piše Daily Express. U videu, koji su objavili na TikToku, rekli su da mokro rublje jednostavno objesite na sušilo prije nego što stavite odvlaživač zraka ispod ili pored.

"Korištenje odvlaživača zraka skraćuje vrijeme sušenja za gotovo polovicu", otkrili su u videu. Objasnili su ​​da je odvlaživač usisao oko dvije litre vode iz zraka, što također pomaže u sprječavanju rasta plijesni u vašem domu. Međutim, to dolazi s dodatnim troškovima i povećanjem računa za struju, što je skuplje od onoga što bi koštalo korištenje sušilice rublja za jedan ciklus sušenja odjeće. "Ako imate sušilicu rublja, vjerojatno je to jeftinija opcija", dodali su.

Nekoliko ljudi ubrzo je podijelilo svoja razmišljanja u odjeljku za komentare, a mnogi su pohvalili jednostavan trik korištenja odvlaživača zraka za sušenje rublja. "Koristim odvlaživač zraka već 8 godina, ne bih mogao bez njega", napisao je jedan korisnik. No, nisu svi bili impresionirani trikom. "Ili jednostavno pustite rublje da se suši na zraku i uštedite energiju", napisala je jedna osoba. "Zato toliko ljudi miriše na vlagu jer nisu dovoljno brzo osušili odjeću", zaključila je druga.