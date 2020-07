NASA objavila da postoji 13. horoskopski znak: Evo kako on utječe na ostatak znakova

Objava NASA-e na društvenim mrežama potvrdila je da postoji 13. horoskopski znak, ali i objasnila zašto prije nije bio dodan u horoskop. Dodatni znak poznat je kao Ophiuchus, a on se odnosi na ljude rođene u razdoblju od 29. studenog do 17. prosinca, što znači da on mijenja datume svih horoskopskih znakova, prenosi mirror.co.uk.

Kao zviježđe, Ophiuchus je nosač zmija, a za njega se kaže da je bio prvi liječnik. Da se Ophiuchus koristi kao službeni znak, promijenio bi datume za horoskope za ostatak godine, što znači da bi neki ljudi možda otkrili da im je rođendan pao pod drugim znakom.

On nije službeni znak horoskopa, ali da je ovako bi izgledao ostatak horoskopa:

Jarac - 20. siječnja do 16. veljače

Vodenjak - 16. veljače do 11. ožujka

Riba - 11. ožujka do 18. travnja

Ovan - od 18. travnja do 13. svibnja

Bik - od 13. svibnja do 21. lipnja

Blizanci - 21. lipnja do 20. srpnja

Rak - 20. srpnja do 10. kolovoza

Lav - 10. kolovoza do 16. rujna

Djevica - 16. rujna do 30. listopada

Vaga - od 30. listopada do 23. studenog

Škorpion - 23. studenog do 29. studenog

Ophiuchus - od 29. studenog do 17. prosinca

Strijelac - 17. prosinca do 20. siječnja

Na svojem blogu NASA je objasnila kako su stari Babilonci dijelili zodijak na 12 jednakih dijelova, odabirom po jednog zviježđa za svaki, ali zapravo je bilo 13 zviježđa u zodijaku, pa su odabrali izostaviti jedno - Ophiuchusa..

Vijest o mogućem znaku 13. zvijezde izazvala je uznemirenost među ljubiteljima astrologije, a mnoge je zabrinulo da su čitali pogrešan horoskop.

- Drevni ljudi su raspravljali o tome treba li ili ne uključiti 13. znak. Raspravljali su, pravili empirijske studije i na kraju su smatrali da to nije značajno. Sjetite se, oni su izmislili astrologiju i mi moramo ići s onim što su nam dali - objašnjava astrologinja Susan Miller, dok je astrolog Phil Plait dodao kako po nekim istraživanjima ima i po 21 zviježđe.

