RECEPT DANA Nije samo za vino: Isprobajte grožđe u ovih 6 recepata i oduševite svoje nepce
U punom je jeku sezona grožđa, mnogima omiljene jesenske delicije. Riječ je o vrlo zahvalnom voću koje se najčešće jede svježe, ali i sušeno te prerađeno u razne delicije. Bogato je vitaminima i antioksidansima, a odlikuje se sočnošću i prirodnom slatkoćom. Upravo zbog toga lako se uklapa u deserte, salate i napitke.
Voćna salata s grožđem i jogurtom: Kombinacija grožđa i sezonskog voća rezultirat će laganom i hranjivom poslasticom. Svježe bobice pomiješajte s komadićima jabuke, banane i kivija, a zatim prelijte kremastim grčkim jogurtom. Za dodatnu teksturu posipajte nasjeckane orahe ili bademe i poslužite ohlađeno kao zdrav desert ili doručak. Ova salata je brza, jednostavna i odlična za sve uzraste.
Pita s grožđem i bademima: Grožđe se izvrsno slaže s orašastim plodovima u pečenim desertima. Tijesto obložite bobicama i prelijte smjesom od jaja, vrhnja i mljevenih badema. Nakon pečenja dobit ćete sočnu pitu u kojoj se slatkoća grožđa spaja s orašastom aromom, savršenu uz kavu ili čaj. Miris iz pećnice ispunit će kuću i probuditi apetit.
Smoothie od grožđa i špinata: Osvježavajući smoothie odličan je način da dan započnete laganim, ali hranjivim obrokom. U blender ubacite grožđe, bananu i svježi špinat, pa dodajte malo limunovog soka i kockice leda. Dobit ćete napitak svijetlozelene boje, bogat vlaknima i vitaminima, idealan kao zdrava užina. Ovaj smoothie daje energiju i lagano čisti organizam.
Džem od grožđa: Od grožđa se priprema ukusan džem koji čuva njegovu aromu i u hladnim danima. Očišćene bobice kuhajte sa šećerom i sokom limuna dok smjesa ne postane gusta i sjajna. Džem je odličan uz palačinke, tost, sireve ili čak kao dodatak kolačima. Najbolje ga je spremiti u staklenke i čuvati za zimu.
Grožđani sok s mentom: Umjesto kupovnih gaziranih napitaka, pripremite prirodan i osvježavajući sok. Svježe bobice grožđa iscijedite u sokovniku, dodajte listiće mente i nekoliko kockica leda. Rezultat je blago slatko, mirisno i izrazito osvježavajuće piće koje gasi žeđ u ljetnim danima. Najbolje je piti ga odmah, dok su arome najizraženije.
Zamrznuti grožđani desert: Grožđe se može pretvoriti u ledeni zalogaj bez dodatka šećera. Bobice operite, posušite i stavite u zamrzivač nekoliko sati dok ne postanu čvrste. Poslužite ih kao zdravi snack umjesto sladoleda ili grickalica. Osvježavaju i hlade, a pritom zadržavaju punu prirodnu slatkoću.