Napokon otkriveno: Točno ovoliko sekundi trebate potrošiti na pranje lica

Čišćenje lica može se činiti kao samo još jedan korak u vašoj rutini, ali može biti transformativno - ako to radite dovoljno dugo. Ako već imate željeno sredstvo za čišćenje, ovo je jedan savjet za njegu kože koji ne zahtijeva kupnju još jednog proizvoda ili dodavanje kompliciranih dodatnih koraka. Sve što trebate je potrošiti malo više vremena na pranje lica. Šezdeset sekundi, točnije, piše HuffPost.

‘Čišćenje od 60 sekundi’ nije nešto novo, ali ponovno se pojavljuje. Ideja je jednostavna: umjesto brzog pranja lica, provedite cijelu minutu (ili više) masirajući sredstvo za čišćenje u kožu. Nekim je ljudima, ova jedna promjena, dovela do sužavanja pora i svjetlijeg i čistijeg tena. Čak i dermatolozi tvrde kako dulje vrijeme čišćenja može dovesti do poboljšanih rezultata njege kože, posebno za one s kožom sklonom aknama.

‘Veliki sam obožavatelj pranja lica od 60 sekundi’, rekla je dermatologinja dr. Kellie Reed, ‘Mislim da ljudi primjećuju pozitivne promjene jer produžuju svoju rutinu pranja lica i posvećuju više pažnje čišćenju kože. Mislim da poboljšanja dolaze od učinkovitijeg uklanjanja šminke, prljavštine i ulja s kože duljim pranjem,’.

Dulje čišćenje znači više mogućnosti za potpuno čišćenje kože od viška masnoće i prljavštine, ali jedna od najvećih prednosti je ta što dulje vrijeme kontakta s kožom daje aktivnim sastojcima dovoljno vremena da prodru u kožu. Sredstva za čišćenje s kiselinama za piling poput glikolne ili salicilne kiseline, ili ona koja koriste sredstva za čišćenje specifična za akne s benzoil peroksidom, bit će učinkovitija ako se ne isperu odmah.

‘Većina ljudi pere lice samo oko 15 sekundi i to nije dovoljno da se sastojci u sredstvu za čišćenje stvarno aktiviraju’, rekao je dermatolog dr. Jeremy Brauer, ‘U idealnom slučaju, ljudi bi trebali prati lice oko 45-60 sekundi. Ako prerano isperete sredstvo za čišćenje lica, ono neće ukloniti višak masnoće i prljavštine s vaše kože. Sastojci se moraju upiti u kožu kako bi učinili ono što bi trebali’.

Za one koji su novi u njezi kože ili one koji vole održavati pojednostavljenu rutinu, povećanje vremena čišćenja jednostavan je način za poboljšanje rezultata bez dodavanja novih proizvoda.

Ali, ovisno o vašoj koži i tipu sredstva za čišćenje, produljenje vremena čišćenja može značiti suhu kožu. Ako nakon ispiranja osjetite da vam je koža zategnuta, to može biti znak da ova metoda nije prava za vas. U ovom slučaju korištenje nježnijeg sredstva za čišćenje ili smanjenje vremena čišćenja može biti dobar kompromis.

Iako nema mnogo toga što trebate učiniti osim masiranja sredstva za čišćenje u kožu cijelu minutu, stručnjaci s kojima smo razgovarali imaju neke dodatne savjete kako izvući maksimum iz čišćenja.

Za početak, Reed predlaže korištenje mlake vode i nježnog sredstva za čišćenje. ‘Više volim nježno sredstvo za za moje pranje lica od 60 sekundi’, rekla je. Zatim rukama kružnim pokretima zapjenite sredstvo za čišćenje lica. ‘Obratite dodatnu pozornost na sve problematične zone. Onima koji skidaju šminku možda će trebati više od 60 sekundi da adekvatno sve uklone’, dodaje.

Oba stručnjaka preporučuju pranje lica i ujutro i navečer ako nemate suhu kožu, ali ako imate vremena samo za jedno, odaberite večernje pranje. ‘Čišćenje navečer omogućuje vašoj koži da se oporavi preko noći dok spavate. Manje je važno umiti lice ujutro, ali ako imate masnu kožu imat ćete velike koristi od umivanja lica i ujutro i navečer’, rekao je Brauer.

Večernje čišćenje pogotovo je važno za one koji nose šminku. ‘Kako biste održali zdravu barijeru i teksturu kože, iznimno je važno isprati šminku prije spavanja’, dodao je Brauer, ‘Bez pranja lica, koža neće upiti druge proizvode poput seruma i hidratantnih krema i može stvoriti višak masnoće’.

