Nakon komentara dečka otišla sa spoja: 'Rekao mi je da njegov pas misli da sam - ružna!'

Jedna je žena nedavno svog novog dečka po prvi put posjetila kod njega doma, kako bi upoznala njegovog psa, no ostala je u šoku kad joj je ljubimac kritizirao izgled. Inače, 25-godišnjakinja je, kaže, četiri mjeseca bila u vezi s 31-godišnjim dečkom Michaelom, no njegovog je psa do tada vidjela samo na slikama i videima, kako prenosi Mirror.

Par je dogovorio da će ona doći k njemu i skuhati im večeru, te istovremeno upoznati njegovog psa, no nakon što su sjeli za stol, primijetila je da se pas neobično vrti u krug. Michael se na to nasmijao, a ona ga je, zbunjena, pitala što to pas radi; tada su stvari postale čudne.

- Odgovorio mi je da mu je pas baš pričao o meni. Rekla sam 'hmmm, dobro?' a onda je on rekao da pas misli da sam ružna. Taj me komentar potpuno šokira. Pogledala sam Michaela i pitala ga je li ozbiljan, a on je počeo objašnjavati da je njegov pas takav s nekim ljudima i da se ne trebam uvrijediti zbog 'ponašanja životinje' - podijelila je djevojka na Redditu pod korisničkim imenom u/LauraJade2013.

Osjećala se, kaže, užasno jer se ionako cijeli život bori s manjkom samopouzdanja i riječ 'ružna' joj izaziva jako loše emocije.

- Povrijedilo me kako je iskoristio psa da mi kaže što misli o mom izgledu”, dodala je.

Uslijedila je svađa, a na kraju je ona otišla kući. Michael ju je nekoliko puta zvao , a kad mu se konačno javila, on je nju optužio da je pretjerala.

"Rekao mi je da se riješim 'toksične' osjetljivosti i da se što je prije moguće pozabavim sa svojim nesigurnostima jer će inače odrediti ton naše vezi i kasnije eventualno braka", nastavila je.

Sestra joj je, dodaje, rekla da se trebala samo nasmijati pa se obratila Reddit korisnicima kako bi i njih pitala misle li da je on pretjerao ili da je ona pretjerano osjetljiva.

- Dakle, ili je tvoj dečko totalni kreten koji koristi svog psa da te vrijeđa ili on doista vjeruje da njegov pas razgovara s njim. U svakom slučaju, on nije netko zbog koga bih toliko brinula. Oslobodi se tereta (Michaela) i reci sestri da se gubi."

"Michael je bio okrutan i za to je iskoristio svog psa i s tim pokazao kakav je. Sigurna sam da nisi ružna, a on je na to i igrao, kao i na tvoju nesigurnost. Mrzim ljude koji koriste šale kao paravan za zločestoću. Molim te, nađi nekoga tko zaslužuje tebe, tvoje kuhanje i tvoju pažnju", poručila joj je druga korisnica.

