Nakon jela se osjećate umorno i tromo? Ovaj trik će vam pomoći da u vraćanju energije

Nakon obroka mnogi od osjećaju umor i manjak energije, što je potpuno normalno. Osjećaj pospanosti ili umora nakon jela može biti uzrokovan različitim faktorima, poput vrste hrane koju konzumiramo, veličine obroka ili brzine kojom jedemo. Naše tijelo usmjerava energiju na probavu, što može dovesti do osjećaja slabosti ili smanjenja koncentracije.

Liječnica je otkrila jedan jednostavan zdravstveni trik koji vam može pomoći da izbjegnete prehrambenu komu nakon jela. Dr. Nighat Arif, liječnica opće prakse, podijelila je na Instagramu savjet koji ju je ostavio "prilično sretnom", piše Surrey Live. "Ovaj jednostavan zdravstveni trik dat će vam više energije u danu. Govorim o hodanju nakon jela. Upravo sam ručala, usred sam operacije i odlučila sam: 'Dobro, idem prošetati!' jer sam se jednostavno iscrpila", rekla je liječnica.

Objasnila je da sjedi za stolom, radi patološke nalaze ili pisma i pregledava svoje pacijente te ruča za stolom. "To me jako umori, ali šetnja je stvarno dobra za vas", rekla je dr. Arif. Objasnila je da je nedavno proučavala biokemiju onoga što se ovdje događa i zašto hodanje nakon ručka podiže raspoloženje. Ukratko, mnogi znanstvenici vjeruju da to može poboljšati kontrolu glukoze u krvi, a istovremeno izbjeći nešto poznato kao "postprandijalna pospanost".

Ovaj fenomen je stanje pospanosti koje se može pojaviti nakon jela. Klinika Cleveland tvrdi da konzumiranje velikih količina određenih ugljikohidrata, poput tjestenine, bijelog kruha i kolača, kao i proteina poput sira, mlijeka i piletine, također može pogoršati ove osjećaje. "Ovo radim već neko vrijeme i, zapravo je jako dobro. Pomaže mi mentalno i podiže mi razinu energije. Šetam oko 10 do 15 minuta, samo malo po parkiralištu gdje se nalazim", objasnila je.

Dodala je da odradi šetnju i kada vrijeme nije najbolje. "Brza šetnja privremeno ubrzava otkucaje srca, daje energiju i sve ostalo te me čini prilično sretnom", rekla je liječnica. Osim toga, službeni savjeti Nacionalne zdravstvene službe (NHS) također kažu da čak i brza 10-minutna šetnja dnevno može pomoći u izgradnji izdržljivosti i sagorijevanju kalorija, a istovremeno potencijalno jača zdravlje srca.

Ako niste sigurni koliko brzo hodate, stručnjaci iz NHS-a preporučili su preuzimanje besplatne aplikacije na vaš pametni telefon koja vam može predložiti kako povećati brzinu. "Ako niste jako aktivni, ali možete hodati, postupno povećavajte udaljenost hodanja. Ako imate problema sa zglobovima, provjerite ima li vaš lokalni bazen satove vježbanja. Voda pomaže u održavanju zglobova tijekom kretanja i može vam pomoći u jačanju mišića", zaključili su.