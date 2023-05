Najbolja hrana za veći užitak u seksu: Ove namirnice trebate jesti ako želite povećati libido!

Jesti iz užitka može značiti mnogo više od jednostavnog uživanja u hrani na našim tanjurima jer ono što jedemo može imati izravan utjecaj na libido, kao i na naše uživanje u seksu.

To je djelomično zato što hrana koju jedemo može utjecati na našu težinu, a time i na to kako se osjećamo u vezi sa svojim tijelom i koliko se osjećamo seksi. No također utječe na neurotransmitere koji reguliraju reakcije ugode i uzbuđenja, a prehrana bogata proteinima može pomoći u tome, kako prenosi Daily Mail.

Ostati zdravi također znači jesti masnoće jer su one pune kolesterola koji nam je potreban za stvaranje spolnih hormona. Proizvodnja tih hormona povećava uzbuđenje. To znači da dijeta s vrlo malo masti ili bez masti nije od pomoći ako se borite s niskim libidom.

Mnoge žene bi se složile da seksualno uzbuđenje počinje u umu. Zato gubitak samopouzdanja tijela tijekom menopauze može imati negativan utjecaj na seksualni život osobe. Uostalom, teško je osjećati želju za svojim partnerom ako se ne osjećate poželjno. Za ovo se preporučuju fitoestrogeni, namirnice koje oponašaju djelovanje estrogena u tijelu, kao što su proizvodi od soje, sjemenke lana, mahunarke i komorač. One će potaknuti vaš seksualni nagon.

Ako se borite s umorom ili glavoboljom, malo je vjerojatno da će seks biti na planu, a probavni problemi, poput nadutosti, otežavaju osjećaj opuštenosti. Opet, postoje izmjene koje možete napraviti u svojoj prehrani koje bi vam trebale pomoći u ublažavanju ovih simptoma.

Previše ste umorni? Dodajte vitamine: Ako ste do kraja dana preumorni, što znači da seks ne dolazi u obzir, možda vam nedostaje željeza ili vitamina B12 — oboje je ključno za proizvodnju energije u svakoj stanici vašeg tijela. Jednostavnim krvnim testom vašeg liječnika može se utvrditi nedostatak. Dobri izvori hrane su meso, posebno crveno meso, poput divljači ili govedine, kao i riba i žumanjak. Lisnato povrće, poput špinata i kelja, također će vam dati poticaj, kao i sjemenke bundeve, soja i mahunarke.

Masti za veći libido: Prehrana bogata pravom vrstom masti važna je jer su zasićene masti građevni blokovi kolesterola koji nam je potreban za stvaranje naših spolnih hormona. Esencijalne masne kiseline također mogu pomoći u podmazivanju tkiva u vulvi i vagini, ako vam je suhoća problem. Treba se jesti oko 70 g masti dnevno. Od toga se trenutno preporučuje da ne više od 20 g dolazi od zasićenih masti — ostatak bi trebao biti kombinacija mono i polinezasićenih masti.

Povećajte želju: Dodajte žlicu sjemenki bundeve žitaricama za doručak ili kaši kako biste dodali nalet željeza za energiju i proteine ​​koji će vam pomoći. Počastite se mesom divljači, ono sadrži otprilike dvostruko više željeza na 100 g od goveđeg odreska i izvrstan je izvor proteina.

