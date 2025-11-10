Naišao je na misteriozno otkriće u vrtu i odmah je pozvao policiju: 'Što bi to moglo biti?'

Zamislite da kupnjom svoje nove nekretnine ne dobivate samo dom, već vrata u svijet nevjerojatnih otkrića. Svaki kutak skriva priče, svaka prostorija može otkriti tajne iz prošlosti, a ponekad vas čak iznenadi nečim što niste mogli ni zamisliti. Tako je jedan muškarac ostao zapanjen nakon što je, dok je uređivao svoj vrt, naišao na metalnu kutiju. Na Redditu je podijelio kako je otkrio veliki predmet i odmah pomislio da bi to mogao biti grob.

"Mislim da sam pronašao grob u svom vrtu. Na ovom mjestu bila je kapela prema kartama iz 1850-ih. Kontaktirao sam arheološku skupinu povezanu s gradskim vijećem, ali još nisam dobio odgovor", napisao je u objavi. Unatoč tome što je policiji prijavio jezivo otkriće, oni nisu pokazali nikakav interes za daljnju istragu, osim ako se ne pronađu ljudski ostaci, piše Mirror.

"Poslao sam poruku policiji putem web chata, koja je, na moje iznenađenje, poslala dva policajca u roku od dva sata. Nisu znali što bi s tim i činilo se da su zadovoljni, osim ako ne pronađem neke kosti. Sad imam malo vremena da kopam i ovo sam otkrio. Struktura je duboka oko metar. Otprilike pola metra od vrha zidovi strukture postaju znatno deblji. Dno je čvrsto i povezano sa zidovima, tako da su sadržaji unutar njega u biti potpuno zatvoreni. Imate li kakvih ideja?" upitao je muškarac.

Dok neki korisnici Reddita smatraju da je to samo septička jama, drugi žele dublje istražiti može li to doista biti grob. "Koja je orijentacija? To je dobar način da se utvrdi je li to grob ili nije. Usput, jednom sam pronašao ljudsku lubanju dok sam kopao. Slučajno sam napravio rupu u lubanji i uvukao sam ruku u zube i očne duplje. Kakav fantastičan dan. Arheolozi su došli i iskopali je", napisao je jedan korisnik. "To je ludo! Okrenuto je prema istoku i zapadu", odgovorio mu je muškarac.

"Tradicionalno su crkve pokapale ljude okrenute prema istoku, prema Jeruzalemu", nadovezao se drugi korisnik. "Otvori ga. Ili ćeš pronaći kosti koje možeš ponovno sastaviti i napraviti prijatelja-kostura ili ćeš naići na septičku jamu. U svakom slučaju, to je naša pobjeda", predložio je treći.