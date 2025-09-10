VIDEO Pronašli su skriveni predmet u zidovima svoje kuće pa se oduševili: 'Jesmo li upravo osvojili jackpot?!'

Tijekom obnove kuće na jezeru u Michiganu, Tracy i Ray iz New Buffala doživjeli su iznenađenje koje bi se moglo pokazati pravim blagom. Na TikToku su podijelili trenutak kada su naišli na dvije skrivene slike, zbog čega se odmah zapitali – jesu li upravo pronašli jackpot?

Na snimci se vidi Tracy kako iz šupljine u zidu izvlači platno skriveno tkaninom iznad drvene grede. “Vau, izgleda skupo”, komentirala je njezina prijateljica, dok se Tracy našalila da je “vjerojatno od TJ Maxxa”. Nedugo zatim otkrili su i drugi okvir, a Tracy je uzbuđeno dobacila: “Ovo je pobjednik, ovo je Van Gogh. Tko će otkriti Moneta?”.

Prva slika prikazuje mirnu šumsku scenu, dok je druga podsjetila gledatelje na klasične impresionističke radove. U komentarima na TikToku ubrzo su se pojavile prve procjene: netko je nagađao da bi jedno djelo moglo biti od Phillipa Cantrella i vrijediti nekoliko stotina dolara, dok bi drugo moglo pripadati Antoineu Blanchardu, što bi značilo potencijalnu vrijednost od 20.000 do 28.000 dolara.

“Imam istu tu sliku, samo veću – moja vrijedi 4000 dolara”, napisao je jedan korisnik. Drugi su, pak, ostali skeptični i upozorili da bi moglo biti riječ o masovno proizvedenim ukrasnim slikama iz 70-ih i 80-ih, koje su se tada prodavale u robnim kućama.

Foto: @houseontheharbor/TikTok

U kasnijoj objavi Tracy i Ray pokazali su jasnije snimke umjetnina, što je dodatno potaknulo raspravu. Neki su tvrdili da se doista radi o originalnim umjetničkim djelima Phillipa Cantrella i Antoinea Blancharda, dok su drugi uvjeravali da su u pitanju dekorativne kopije.

Za sada, jedino je sigurno da je par pronašao intrigantan dio prošlosti svog doma – no hoće li se pokazati da su slike vrijedne tisuće dolara ili tek sentimentalni ukras, ostaje za vidjeti.