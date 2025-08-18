Nuklearni stručnjak otkrio: Evo kakve posljedice na ljudsko tijelo ima eksplozija atomske bombe

Svijet je na rubu sukoba, a riječ "nuklearno" ponovo odjekuje naslovnicama i izaziva nelagodu među ljudima. Sve češće prijetnje i zveckanje oružjem podsjećaju na najmračnije dane Hladnog rata, kada je dovoljno bilo pritisnuti jedno dugme da nestanu cijeli gradovi. Strah od atomske bombe, nekoć udaljena prijetnja, danas se opet čini zastrašujuće stvarnim, a mnogi se pitaju što bi se dogodilo kada bi doista pala. Iako se svi nadamo da se nikada nećemo naći u blizini atomske bombe, jedan je stručnjak za nuklearno oružje otkrio što možete očekivati ako se ikada nađete u unakrsnoj vatri jedne.

Alex Wellerstein, specijaliziran za povijest nuklearnog oružja i nuklearne tajne, objasnio je kako bi se čovjek snašao ispred oružja pokretanog nuklearnom fisijom. Prema povjesničaru znanosti, koji je izvanredni profesor znanosti i tehnologije u SAD-u, šteta koju pretrpite uvelike je određena vašim radijusom od zone eksplozije, prenosi LADbible. Objasnio je da, ovisno o tome gdje se nalazite, možete doživjeti različite učinke, a što ste dalje, to bolje. Ako se, nažalost, nalazite u neposrednoj blizini kada atomska bomba eksplodira, Wellerstein je rekao da će vas prvo pogoditi "blještavilo" koje isijava.

"Vrlo je svijetlo, a s tim blještavilom dolazi i bljesak zračenja. Ako ste dovoljno blizu atomske bombe, trenutačno ćete primiti veliku količinu radioaktivnih čestica, gama zraka, beta čestica, koje prolaze kroz vaše tijelo", objasnio je Wellerstein. Dodao je, kada je riječ o bombardiranju Hirošime, svatko unutar 1,2 kilometra bio je u opasnosti da apsorbira fatalnu količinu zračenja. "Ako ste u toj zoni, vjerojatno ste mrtvi, bez obzira na to što će se sljedeće dogodi. Ako ste malo izvan te zone, mogli biste primiti određenu količinu zračenja, rekao je stručnjak.

Wellerstein je priznao da, iako to nije "najbolja" vijest, ipak je najbolja od ostalih loših. Nakon što vas zaslijepi bljesak svjetlosti i vaše tijelo bude pogođeno radioaktivnim česticama, sljedeća stvar na koju trebate paziti je nevjerojatna vrućina koju bomba isijava. "Površina vatrene kugle je toplija od Sunca. Ako ste u izravnoj liniji pogleda s njom, to je kao da je Sunce odjednom puno bliže nego što je trenutačno. Ako ste stvarno blizu vatrene kugle, mogli biste biste doslovno 'ispariti', kako ljudi kažu", upozorio je stručnjak.

Stručnjak za nuklearnu energiju objasnio je da je mnogo žrtava tijekom bombardiranja Hirošime i Nagasakija bilo teško opečeno, no srećom nisu bile "isparene ili istopljene". "Možete zadobiti stvarno teške opekline. Vatrena kugla u prvom djeliću sekunde nakon eksplozije pregrijava zrak oko sebe, a onda će se taj zrak kretati prema van. To je udarni val, odnosno eksplozivni val. To je valna fronta pritiska koja će se susresti s tlom, kretati duž njega i pritiskati sve pred sobom, a što se dalje širi, to postaje slabija", objasnio je Wellerstein.

Dodao je da je taj val dovoljno snažan da na različitim udaljenostima nanese mnogo štete. Znanstvenike je objasnio da je pritisak eksplozije atomske bombe bačene na Hirošimu imao moć uništiti gotovo svaku zgradu koja je stajala ako se nalazila unutar 300 metara od epicentra. "Sve zgrade koje su još ostale u Hirošimi, su spaljene do temelja. Nitko tko je bio unutar zgrada nije dobro prošao. Svi su mrtvi", rekao je Wellerstein.

"Ako odete malo dalje, recimo oko 1,7 kilometara od epicentra u Hirošimi, to je radijus u kojem su uništene lagane konstrukcije, poput kuća i sličnog. Ako idete još dalje, na otprilike 4 i pol kilometra, udarni val je dovoljno slab da najviše što može učiniti jest razbiti prozore, no i dalje nije bezopasan. Ako stojite kraj prozora dok se udarni val približava, staklo će se razbiti i bit ćete ozlijeđeni. Dakle, ovisno o tome gdje se nalazite, različiti učinci mogu se dogoditi", zaključio je.