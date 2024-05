Na Redditu se pokrenula rasprava: 'Kada ste shvatili da vaš partner nije 'onaj pravi?'

U iskrenoj raspravi na Redditu jedan je korisnik upitao: "Kada ste shvatili da vaš partner zapravo nije 'taj'?" To je potaknulo val priznanja zaljubljenih pojedinaca koji su pričali o tome kako su se njihove nekoć savršene veze raspale, pri čemu su se neke ljubavne priče s vremenom smanjivale, a druge su se neočekivano zaustavile, piše Daily Express.

Jedna je osoba podijelila svoj trenutak otkrivanja: "Kada sam osjetio strah kad sam dolazio kući k njoj, ili kad sam bio kod kuće, a ona je trebala doći k meni. Pitao bih se zbog koje gluposti će se danas ljutiti na mene."

Netko drugi se uključio: "Nekada sam se pitao zašto su stariji kolege na poslu samo htjeli ići u pub svaki dan nakon posla. Onda sam dobio pristojan posao i bezveznu vezu." Treća osoba ispričala je što se dogodilo u njihovoj prošloj romansi: "Nikada nismo imali dobar dan. Imali smo nevjerojatne dane i grozne dane. Nikada samo lijepe i dobre. Ili je bilo totalno ludo ili depresivno, bez odmora. Bilo je teško, ali morao sam prekinuti."

Zahvaljujući terapiji na preokretu u njihovom životu, jedna je korisnica izjavila: "Biti sama bilo je bolje nego biti s njim. Pogodilo me odjednom poput munje. Bila sam toliko vezana pokušavajući ga smiriti i natjerati ga da se opusti. Terapija je promijenila ljude koje privlačim i sada sam 17 godina u vezi sa svojim najboljim prijateljem na svijetu."

Mnogi su podijelili priče o partnerima koji nisu uspjeli ponuditi podršku u teškim vremenima. Jedan je otkrio: "Kad me ostavila jer sam se rastužio što mi je prijateljica umrla. Bili smo zaručeni." Ponavljajući ovo mišljenje, druga je korisnica ispričala: "Vrištao je na mene u javnosti pred našim prijateljima kada sam ga pobijedila u društvenoj igri." Netko drugi je dodao: "Kad sam slavio njen rast i uspjeh, ali ona je bila ljuti na moje."

Štoviše, neki su pojedinci prepoznali da to nije to tek nakon što su skinuli 'ružičaste naočale'. Jedna je osoba priznala: "Kada sam konačno shvatio da ona nije i nikada nije mogla biti osoba kakva sam želio da bude. Volite osobu zbog onoga što je u ovom trenutku onakva kakva uistinu jest, a ne zbog onoga što mislite da bi mogla postati ." Podržavajući ovu spoznaju, druga je osoba kazala: "Zbog toga je jedna od mojih veza završila, pokušavao sam postati njezina ideja o tome što bih trebao biti, a ne da sam uistinu bio ono što jesam, a to je smetalo mom stvarnom ozdravljenju."

