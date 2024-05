Može li brak bez seksa biti uspješan? Evo što kažu stručnjaci

Iako se o njima rijetko otvoreno razgovara, brakovi bez seksa češći su nego što se misli. No, što točno znači brak bez seksa? Ne postoji precizna definicija, ali neki stručnjaci kažu da je to kada par ima spolne odnose manje od 10 puta godišnje. Za seksualnu terapeutkinju i trenericu veza Danielle Harel, to je svaki brak u kojem seks ‘uglavnom ne postoji’. ‘Moglo bi se dogoditi da nisu imali seks pet godina ili da ga imaju svakih nekoliko mjeseci’, rekla je za HuffPost.

Iako nedostatak seksa može biti problem za mnoge parove, je li moguće da brakovi opstanu s malo ili nimalo fizičke intimnosti? Stručnjaci za seks kažu da je to moguće pod određenim uvjetima. Prema istraživanju Pew-a iz 2015., 61% oženjenih odraslih osoba u SAD-u smatra da je zadovoljavajući seksualni odnos ‘vrlo važan’ za uspješan brak.

VEZANI ČLANCI:

‘Većina ljudi seksu pridaje značajnu vrijednost jer kroz njega doživljavaju osjećaje ljubavi, privlačnosti, erotičnosti i strasti koje nemaju u drugim odnosima’, rekla je Irene Fehr, trenerica za seks i intimnost, ‘Ljudi ulaze u romantične veze kako bi mogli dijeliti seksualnu želju, privlačnost i povezanost – to je ono što romantičnu vezu razlikuje od prijateljstva’.

Međutim, nisu svi u brakovima bez seksa nesretni i osuđeni na razvod. ‘Brak može dugo trajati bez seksa ako oba partnera ne smeta nedostatak seksa u njihovim životima’, rekla je seksualna terapeutkinja Celeste Hirschman, ‘Nekim ljudima seks nije na prvom mjestu. Za druge je vrlo važan, kao i svaka druga aktivnost’.

GALERIJA: Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Uvjeti za održavanje brakova bez seksa

Oba partnera imaju nizak libido: Nedostatak seksa možda nije problematičan kada oba partnera imaju slično niske razine seksualne želje. ‘Ako par ima sličnu razinu želje i osjećaju se emocionalno i seksualno ispunjeno s manje od 10 spolnih odnosa godišnje, njihova veza može biti jednako uspješna kao i ona s čestim seksom’, rekla je seksualna terapeutkinja Nazanin Moali.

Jedan partner ima zdravstveni problem: Fizička i mentalna zdravstvena stanja mogu utjecati na želju ili sposobnost osobe za seksom. Ponekad su te promjene privremene, a ponekad trajne. Parovi moraju odlučiti hoće li to izdržati i koliko dugo.

Par cijeni druge aspekte zajedničkog života: Parovi koji zajedno vode posao, odgajaju djecu ili cijene društvo i financijsku sigurnost mogu živjeti sretno bez seksa ako osjećaju da rade prema zajedničkim ciljevima i vrijednostima. Nekim parovima seks nije glavni prioritet i mogu dugo trajati bez njega ako pridaju malo značenja seksu i ne vežu ga uz svoju ljubav jedno prema drugom.

VEZANI ČLANCI:

Kada brakovi bez seksa ne funkcioniraju?

Neusklađen libido: Ako partneri imaju različite razine želje, onaj s većom željom može se osjećati odbačeno, dok se partner s manjom željom može osjećati preopterećeno ili neadekvatno.

Dublji problemi u vezi: Nedostatak seksa može biti simptom dubljih problema, kao što su afere, kritike ili svađe. Ako je seksualna suša uzrokovana neriješenim bračnim problemima, brak može teško opstati.

Nevjera: Ako jedan partner traži seksualno zadovoljstvo izvan veze bez pristanka drugog partnera, to može dovesti do nepovjerenja i nepovezanosti.

GALERIJA: Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Obnavljanje seksualnog života

Ako ste vi i vaš partner nezadovoljni stanjem u vašem seksualnom životu, postoje načini da se stvari preokrenu:

Razmislite kada je počeo pad u vašem seksualnom životu: Identificirajte ponašanja ili događaje koji su pokrenuli promjenu.

Razgovarajte o problemu: Otvoreno razgovarajte o nedostatku seksa bez okrivljavanja i sramoćenja.

Planirajte noćne spojeve: Provedite kvalitetno vrijeme zajedno bez pritiska da imate seks.

Zakažite seks: Odredite vrijeme za seks i pridržavajte se toga.

Razgovarajte sa seksualnim terapeutom: Ako vaši pokušaji ne uspiju, potražite pomoć stručnjaka. Stručnjaci kažu da su promjene moguće ako su obje strane voljne uložiti trud i raditi na vezi.

Istraživanje pokazalo: Evo kako vaš tip osobnosti utječe na to koliko se seksate!