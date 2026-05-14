Veterinarka upozorava: Ljetne vrućine mogle bi biti rizične za ovih 8 pasmina pasa

Povećanjem temperatura ove pasmine sve češće imaju problema s disanjem i regulacijom tjelesne temperature. Evo kako im možete olakšati razdoblje izloženosti visokim temperaturama i prepoznati znakove koji upućuju na to da je vaš pas u riziku od toplinskog stresa. Polako se bliži ljeto, a s njim i nesnosne vrućine. Visoke temperature nisu opasne samo za ljude, već i za njihove krznene prijatelje. Zbog svoje građe tijela toplinskom stresu posebno je izloženo ovih osam pasmina, tvrdi veterinarka Suzanne Moyes, a evo i zašto.

Razni čimbenici otežavaju psima podnošenje visokih temperatura, a neki od najčešćih su gusta dlaka, starost, prekomjerna tjelesna težina i problemi s disanjem uzrokovani strukturom njuške određenih pasmina. Dr. Suzanne Moyes, veterinarska stručnjakinja tvrtke Burgess Pet Care, objašnjava: „Toplinski stres kod pasa može se pojaviti već pri temperaturama iznad 25 °C. Kada temperature dosegnu 30 °C ili više, rizik od toplinskog udara značajno raste.” Simptomi poput ubrzanog disanja, tamnih desni, povraćanja, proljeva, nemira i pretjeranog slinjenja znak su da se morate što prije obratiti veterinaru i rashladiti psa.

S obzirom na to da se psi ne znoje kao ljudi i ne mogu na taj način regulirati tjelesnu temperaturu, potrebno ih je postupno rashladiti. Veterinarka preporučuje da psa premjestite u hlad te pokraj njega stavite vlažne ručnike. Na psa ne stavljajte led i nemojte ga polijevati vrlo hladnom vodom jer nagla promjena temperature može izazvati šok. Pregrijavanju tijekom visokih temperatura posebno su izloženi brahicefalični psi koji zbog građe svoje njuške prirodno teže dišu, zbog čega im je dodatno otežana regulacija tjelesne temperature. „Nisu ugroženi samo psi s kratkim i plosnatim njuškama. Pasmine s gustom dvostrukom dlakom, poput chow chow pasa, zlatnih retrivera, haskija i njemačkih ovčara, imaju gustu dlaku koja zadržava toplinu i povećava rizik od pregrijavanja. Stariji psi i psi s prekomjernom težinom također su skloniji toplinskom udaru zbog zdravstvenih problema povezanih sa starošću i težinom”, prenosi The Mirror.

Dok s jedne strane gusta i duga dlaka otežava podnošenje vrućina psima poput haskija, hrtovi su podložni toplinskom stresu zbog svoje kratke dlake koja ih slabije štiti od sunca. Kako biste osigurali da vaš pas bude siguran tijekom ljetnih vrućina, važno je pratiti koliko je izložen suncu, izbjegavati dugotrajan boravak na otvorenom tijekom najvećih vrućina te se što više zadržavati u hladu. Uz to, pas uvijek mora imati dovoljno svježe vode.

Psi nam stalno nešto govore, samo ne riječima: Evo kako jednostavno čitati njihov govor tijela

Psi podložni toplinskom udaru:

Mops, bokser, bostonski terijer, buldog (brahicefalične pasmine)

Chow chow

Zlatni retriver

Haski

Njemački ovčar

Hrt

Stariji psi

Psi s prekomjernom težinom

Psi nisu u opasnosti samo kada su vani. Njihove krevete i mjesta na kojima često borave veterinarka preporučuje držati što dalje od izravnog sunčevog svjetla. Tijekom ljeta posebno je važno redovito održavati dlaku psa, osigurati mu stalan pristup hladnoj i svježoj vodi te imati pri ruci vlažne ručnike ako mu je potrebno rashlađivanje nakon šetnje.