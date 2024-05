Bračni terapeut razotkrio misterij: 'Ovo je razlog zašto žene privlače zločesti dečki'

Žene može podsvjesno privlačiti 'zločesti dečko' umjesto 'dobrog dečka' iz vrlo jednostavnog evolucijskog razloga. Bračni terapeut David Perl tvrdi da su žene privučene partnerima koji bi mogli imati najbolje šanse da dobiju snažno potomstvo. 'Zločesti dečko', obično alfa mužjak, ima samouvjereno i snažno ponašanje koje utječe na ženin ukus za muškarce tijekom ovulacije, piše Daily Mail.

Ovo je evolucijski proces koji proizlazi iz ženine potrebe da pronađe muškarca s 'najboljim sjemenom, najboljim DNK-om, najboljom šansom da napravi jako, zdravo dijete', rekao je Perl.

Evolucija je 'natjerala' žene da nesvjesno teže pronaći 'najmoćnijeg mužjaka' za reprodukciju, što je u povijesti bio alfa mužjak, prema Perlu. Ovo je dio 'hipoteze o dobrim genima' koja sugerira da žene biraju partnere na temelju toga tko ima najbolje genetske kvalitete za stvaranje djece koja bi imala visoku stopu preživljavanja. Nažalost, ovakvi tipovi muškaraca ne pokažu se uvijek najboljima, što navodi žene da prijeđu na 'dobrog dečka' jer im treba netko tko će biti brižan i zaštitnički nastrojen, kako bi njezino potomstvo dobilo najbolje šanse za uspjeh', rekao je Perl u videu na TikToku.

"Mislim da se ovo vraća na način na koji smo općenito evoluirali i to nije nešto što žene rade svjesno, ali ono što žene traže je najbolja prilika da se njihova jajašca oplode i zatim prežive", dodao je. 2012. godine istraživači sa Sveučilišta Texas-San Antonio izvijestili su o sličnim nalazima koji su pokazali da je period ovulacije žene motivirao da pronađu nekoga prema kome inače ne bi gravitirale- "Pod hormonalnim utjecajem ovulacije, žene se zavaravaju misleći da će seksi zločesti dečki postati odani partneri i bolji očevi", rekla je tada Kristina Durante, glavna autorica studije. "Tada se onaj pogrešni može činiti kao onaj potpuno pravi."

Istraživači su zamolili žene da pregledaju profile za online spojeve i seksi i pouzdanih muškaraca tijekom razdoblja ovulacije i izvan nje te su od njih zamoljene da odaberu za kojeg muškarca vjeruju da bi imao bolji očinski doprinos. Tijekom ovulacije, žene su vjerovale da će 'seksi' muškarac više pridonijeti kućanskim obavezama poput brige o djetetu, kuhanja, kupovine hrane i pomaganja u kućanskim poslovima. "Na pitanje kakav bi otac bio seksi zločesti dečko da ima djecu s drugom ženom, žene su brzo ukazale na nedostatke zločestog dečka", rekao je Durante. "Ali kada je u pitanju njihovo (hipotetsko) vlastito dijete, žene s ovulacijom vjerovale su da bi karizmatični i avanturistički tata bio izvrstan otac njihovoj djeci."

Ovo je u usporedbi s zasebnom studijom iz 2010. godine koja je pokazala da žene biraju dobre dečke za dugoročne partnere, rangirajući muškarce koji su altruisti kao privlačnije i otkrivajući da više vole muškarce koji su osjetljivi, opušteni i samouvjereni. "Budući da se zločesti dečko često pokaže kao pogrešan izbor, žene traže boljeg dečka, a to je ljubazan i miran dečko koji će općenito ostati uz njih", rekao je Perl u videu. "Osigurati i zaštititi, brinuti se o djeci - to je jednostavno način na koji smo evoluirali. To je jednostavno činjenica, nemojte se ljutiti na mene", dodao je na kraju videa.

