Stručnjaci otkrivaju: Evo što u svibnju treba orezati u vrtu, a što ostaviti na miru

Optimalan period orezivanja biljke ovisi o tome kada je biljka procvala, tvrde stručnjaci. Iako je svibanj vrijeme kada dosta toga možete orezati i ukrotiti bujne biljke, važno je znati koje će biljke od toga imati koristi, a kojima će to naštetiti. Kako biste i sami znali što i kako trebate učiniti da bi vaš vrt ostao oaza šarenila, a biljke u njemu bile zdrave, donosimo vam popis biljaka koje biste trebali orezati tijekom svibnja i onih koje je sada bolje ostaviti na miru, prenosi Homes & Garden.

Biljke koje su već odcvale, poput jorgovana, sada možete slobodno oblikovati i prorijediti, dok one koje tek stvaraju pupove ili su još uvijek u cvatu treba ostaviti na miru kako ne biste smanjili raskoš ovogodišnjeg cvata. Uz cvatuće grmove, svibanj je dobro vrijeme i za lagano skraćivanje pojedinih trajnica te oblikovanje zimzelenih živica i grmova. Proljetni ukrasni grmovi nakon cvatnje ulaze u razdoblje kada ih je najbolje orezati jer upravo tada stvaraju nove izboje na kojima će se razvijati cvjetovi za sljedeću godinu.

Među biljkama koje sada možete orezati nalaze se:

forzicija

jorgovan

azaleja

rododendron

vajgelija

kerija

meksička naranča

Tijekom orezivanja dovoljno je ukloniti suhe, oštećene ili preguste grane te skratiti stare izboje kako bi biljka ostala prozračna i potaknula novi rast. Starije grmove dobro je postupno pomlađivati uklanjanjem najstarijih grana, ali je pritom važno ne pretjerati. Neke trajnice u kasnom proljeću možete skratiti za otprilike trećinu visine. Iako se možda čini neobično rezati biljku prije cvatnje, upravo to može potaknuti gušći rast i veći broj cvjetova tijekom ljeta. Ova metoda posebno odgovara biljkama poput floksa, rudbekije, ehinaceje, seduma, stolisnika, astera i monarde.

Biljke će nakon toga razviti više bočnih izboja pa će izgledati punije i stabilnije. Nakon što prođe opasnost od mraza, možete lagano urediti zimzelene živice i grmove. Šimšir, tisa, čempres i slične vrste dobro podnose proljetno oblikovanje, no stručnjaci upozoravaju da rezidba ne bi trebala biti previše agresivna. Lagano skraćivanje pomoći će ukloniti oštećenja nastala tijekom zime i potaknuti svježi rast prije ljeta.

Rano cvatuće penjačice, poput nekih vrsta pavitine, također se orezuju nakon cvatnje. Tada se mogu ukloniti pregusti ili predugi izboji te usmjeriti novi rast. Biljke koje još cvatu ipak ne biste trebali orezivati tijekom svibnja jer ćete tako ukloniti ovogodišnje cvjetove, pa je bolje pričekati da biljka ocvate. Biljke poput kukurijeka, dicentre ili pakujca najbolje je pustiti da prirodno završe svoj ciklus. Na taj način imaju dovoljno vremena prikupiti energiju za sljedeću sezonu. Kod biljaka koje se same zasijavaju prerano uklanjanje cvjetova može smanjiti pojavu novih biljaka iduće godine. Stručnjaci upozoravaju da posebnu pažnju usmjerite na to nalazi li se u živici ili na drvetu gnijezdo ptica. Budući da je svibanj razdoblje gniježđenja, mnoge ptice zaklon i sigurno mjesto pronalaze u živicama u kojima grade gnijezda.