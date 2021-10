Muškarac otkrio psihoterapeutkinji: 'Dok se seksam s partnericom, uvijek maštam o drugim ženama'

- Mislim na druge žene kad imam spolni odnos sa svojom djevojkom. To je jedini način da dođem do vrhunca. Ne privlači me kao nekada i mučim se tijekom odnosa. Neugodno je i čini se glupo jer je zaista prekrasna, ali ne mogu si pomoći - napisao je jedan muškarac za The Sun.



Ima 26, a njegova djevojka 24 godine. Zajedno su šest godina, ali on je više ne smatra seksualno privlačnom. Sada stalno mašta o seksu s drugim ženama - uglavnom s kolegicama s posla, a prema jednoj je čak počeo razvijati simpatije.

Iako bi htio vidjeti ima li nešto između njih dvoje, ne želi povrijediti svoju djevojku. Cijeni njihovu vezu, ali boji se da će jednog dana popustiti iskušenju pa za savjet pita stručnjakinju.



- Bili ste mladi kad je započela vaša veza i oboje ste se od tada jako promijenili. Ako i dalje osjećate da je na sve ostale načine vaša djevojka prava za vas, samo trebate spasiti svoj seksualni život, a u tome vam može pomoći terapija. Ako vas samo navika drži zajedno, umjesto da varate, budite iskreni s njom da je ona prekrasan dio vaše životne priče, ali barem je za vas vaša veza krenula drugim tijekom - odgovorila mu je Deidre.

