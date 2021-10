'Moj partner me prevario dok sam bila trudna s našim drugim djetetom'

- Slomljena sam otkako sam saznala da je moj partner imao aferu dok sam bila trudna. Uvijek sam sumnjala u to, ali potvrdilo se prošli tjedan kada mi je žena s kojom me varao poslala poruku i tražila da razgovaramo - napisala je jedna žena za The Sun.

Afera je počela ubrzo nakon što su začeli dijete, a u to je vrijeme primijetila da se njezin partner udaljio i činilo joj se da ne želi seks s njom. Bila je zabrinuta da mu se više ne sviđa, ali rekao joj je da je to zato što je on bio zabrinut da ne povrijedi bebu koja raste. No, primijetila je da je dosta na društvenim mrežama i da često razgovara sa ženom za koju je rekao da je samo prijateljica s posla.

- Rekao je da ima problema kod kuće i da joj je potrebna podrška te da se među njima nikad ništa nije dogodilo. Sad sam saznala da je to potpuna laž i da su imali aferu. Cijelo vrijeme govorio joj je iste laži koje je i meni govorio. Završio je to s njom prošli tjedan i tada mi se javila. Smatrala je da bih trebala znati istinu - nastavila je.

Zajedno su pet godina i imaju sina od pet mjeseci. Odnos im općenito je bio dobar, a on je odličan tata pa sada ne zna što bi mu rekla te hoće li mu ikada oprostiti i ponovno moći vjerovati.

- Mora da je strašan šok bio čuti ovu vijest od ljubavnice vašeg partnera. Saznanje da je imao aferu dovoljno je loše, ali činjenica da se to dogodilo dok ste bili trudni vas je još više povrijedila. Sada morate odlučiti mislite li da je moguće obnoviti intimnost i povjerenje u vaš odnos, ili biste bili sretniji ako to prekinete. Morate razgovarati sa svojim partnerom i zamoliti ga da bude potpuno iskren s vama, ako vjerujete da je za to sposoban. Zapitajte se želi li on iskreno da vaša veza funkcionira? - odgovorila joj je Deidre.

