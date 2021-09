'Imam strastvenu aferu s učiteljem mog sina, ali želim ozbiljnu vezu'

- Imam nevjerojatno strastvenu aferu s učiteljem svog sina i sada samo razmišljam kako želim više. Zajedno se iskradamo u prirodu ili u hotele izvan grada, ali želim imati ozbiljnu vezu s njim - napisala je jedna žena za The Sun.

Počelo je kada su vršnjaci počeli maltretirati njezinog sina. Ima osam godina i nosi naočale, a druga djeca bila su veoma okrutna zbog toga. Neprestano je plakao pa je otišla razgovarati s njegovim novim učiteljem. Bio je iznimno ljubazan i rekao da će se on pobrinuti oko tog problema.

- Nisam mogla prestati maštati o njemu. Ima 32 godine i prekrasan je s divnim plavim očima. Idući put kada sam razgovarala s njim, odlučila sam mu priznati da ne mogu prestati misliti o njemu. Rekao mi je da je njegova supruga ravnateljica druge škole pa često nema vremena za njega i njihovu kćer, a onda me snažno poljubio - nastavila je.

Tada je počela njihova afera i iskradanje po hotelima. Njoj se sviđa što joj je ljubavnik simpatičan i pun strpljenja, za razliku od supruga. Misli da više ne voli supruga te da želi biti s ljubavnikom pa za savjet pita stručnjakinju.

- Uživate u seksu, ali onda se on vraća svojoj ženi. Seks bez ljubavi razara dušu. Kažete da je ljubazan, ali što još nudi? Jedno je to što su vašeg sina maltretirali zbog nošenja naočala, ali vaša veza s učiteljicom mogla bi imati katastrofalne posljedice za njega. Sjetite se zašto ste se zaljubili u svog partnera. Ako je dobar tata, vrijedi pokušati spasiti vaš brak. Ako se stvari trebaju promijeniti, recite mu to. Ako vaš seksualni život staje, recite mu gdje želite da vas dodirne i poljubi kako biste vratili ta uzbuđenja - odgovorila joj je Deidre.

